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بافون يقدم لرئيس الجمهورية تقرير الهيئة المتعلق بالانتخابات البلدية

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 21 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونائبه فاروق بوعسكر.

وصرّح نبيل بافون أنه قدم لرئيس الدولة تقرير الهيئة المتعلق بالانتخابات البلدية لسنة 2018.


وأضاف أنه أحاط رئيس الجمهورية علما ببرنامج عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة ومنه تنظيم انتخابات جزئية بخمسة بلديات موفّى جانفي 2020 ، وإعداد التقرير العام المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة.

  
  
     
  
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