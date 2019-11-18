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بداية اليوم: استقبال محكمة الناحية بجرجيس للمتقاضين بمقرها الجديد

Lundi 18 Novembre 2019

Lundi 18 Novembre 2019
باب نات - شرعت محكمة الناحية بجرجيس اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 في استقبال المتقاضين بمقرها الجديد بصفة وقتية إلى حين استكمال مشروع هدم وإعادة بناء المقر القديم لمحكمة الناحية بجرجيس، على مساحة مغطاة تقدر بـــــ 1500 متر مربع و بكلفة مالية تقدر ب3.3 مليون دينار .
ويحتوي المقر الجديد على 16 مكتبا لقاضي الناحية و كتبة المحكمة و قاعة جلسات و فضاء أرشيف وفضاء استقبال و مركز أمن و فضاءات صحية.



  
  
     
  
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