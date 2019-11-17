سوسة: القاء القبض على 67 شخصا مفتش عنهم

Dimanche 17 Novembre 2019
باب نات - نظم يوم 16 نوفمبر 2019 إقليم الأمن الوطني بسوسة بكامل مرجع النظر بمشاركة فوج حفظ النظام بالمكان حملة امنية، أسفرت عن النتائج التالية:
القاء القبض على 67 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
حجز 34 دراجة نارية.
تحرير 46 مخالفة مرورية.
تحرير 26 محضر عدلي.
تحرير 13 محضر مروري.
تحرير 05 محاضر إقتصادية من أجل الترفيع في الأسعار.
القاء القبض على 67 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
حجز 34 دراجة نارية.
تحرير 46 مخالفة مرورية.
تحرير 26 محضر عدلي.
تحرير 13 محضر مروري.
تحرير 05 محاضر إقتصادية من أجل الترفيع في الأسعار.
En continu
- 20:12 الكاهن
- 00:36 أشكروني بدل أن تسبّوني
- Hier 21:36 ثقافة أولاد مفيدة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:41
|17:11
|14:49
|12:11
|06:59
|05:29
|
14°
|14°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|14°-11
|18°-11
|16°-11
|18°-9
|20°-11
Follow @babnet_Tunisie
(112 267) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 050) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 96 941) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 95 003) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 91 109) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 739) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 603) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 660) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 971) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 892) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 192) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 572) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 58 782) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 206) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 440) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 677) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 628) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 48 036) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 47 994) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 45 820) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
Par:BenMoussa ( )
Sur: سمير ديلو يرد على اتهامات ليلى الحداد بالتدخل في قضية سامي الفهري: أما لهذه الرداءة من قاع !!