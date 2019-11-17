سوسة: القاء القبض على 67 شخصا مفتش عنهم

Dimanche 17 Novembre 2019



باب نات

- نظم يوم 16 نوفمبر 2019 إقليم الأمن الوطني بسوسة بكامل مرجع النظر بمشاركة فوج حفظ النظام بالمكان حملة امنية، أسفرت عن النتائج التالية:القاء القبض على 67 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.حجز 34 دراجة نارية.تحرير 46 مخالفة مرورية.تحرير 26 محضر عدلي.تحرير 13 محضر مروري.تحرير 05 محاضر إقتصادية من أجل الترفيع في الأسعار.