الحبيب الجملي: أستطيع قول ''لا'' للنهضة وسأقلص في عدد الوزارات وهذه أولوياتي

Dimanche 17 Novembre 2019



باب نات

لا محاصصة حزبية في الحكومة القادمة

سأقلص في عدد الوزارات وهذه أولوياتي

- أكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الأحد 17 نوفمبر أنه مستقل ولم يكن له أي إنتماء حزبي في الماضي ولن يكون له في المستقبل، وفق تعبيره.وأكد رئيس الحكومة المكلف في حوار له على اذاعة موزاييك، أنه لم تكن له أي علاقة بحركة النهضة، موضحا أن علاقته بها إقتصرت على الإتصال به بعد 2011 خلال حكومة حمادي الجبالي، لتكليفه بكتابة الدولة في وزارة الفلاحة، قائلا ''فريق من النهضة إتصل به وأعلمني أنه قد شُهد لي بالكفاءة في الوزارة فتم إختياري لذلك المنصب''. مشددا ''سأتعامل مع كل الأحزاب بما فيها النهضة، بنفس المسافة والطريقة... لا تمييز بين المنتمين لأحزاب اخرى غير النهضة والكفاءات غير المنتمية لأي حزب''.كما شدد الجملي على أنه ''قادر على قول لا للنهضة'' ، قائلا ''هذا شرطي حين أبلغت بنيتهم تكليفي، اشترطت حرية اختيار الحكومة وأعضائها''.وأضاف ''إن شاء الله سوف يدرك الجميع أنني فعلا مستقل ولا هاجس لي إلا نجاح تونس وتطورها''.وشدد الحبيب الجملي، على أنه سيضع حدا للمحاصصة الحزبية في الحكومة التي سيشكلها.وقال الجمني إن إختيار أعضاء الحكومة القادمة سيكون على أساس البرامج والكفاءة لا الإنتماءات الحزبية. وأضاف ''الوضعية حرجة وهذا أمر تعي به كل الأطراف، أنا على ثقة أن بإمكان الكفاءات التونسية وبالتعاون مع الشركاء، أن تجد حلولا، نحن على ثقة في إرادة التونسيين واقتدار الخبراء والمختصين على إيجاد حلول ملائمة للإشكاليات''.وأوضح أن البرنامج الحكومي الذي أعدّته حركة النهضة باعتبارها الحزب الفائز في الإنتخابات، سوف يُعرض على كل الأحزاب السياسية لمزيد تحسينه أو تطويره، قائلا في هذا السياق ''نحن منفتحون على كل الخيارات.. كل طرف يطرح برنامجه ويتم النظر فيه''.كما أكد رئيس الحكومة المكلف أنه سوف يكوّن حكومة ذات برنامج ملائم للظرف المالي والإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.وشدد قائلا ''الشعب كاد صبره ينفذ.. السياسيون يدركون أن الشعب التونسي أعطاهم المهلة والفرصة الأخيرة، ليس من مصلحة البلاد أن يفقد الشعب ثقته في السياسيين وفي الدولة''.وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب جملي أكّد في حوار مع جريدة المغرب الصادرة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 أنه سينطلق غدا في مشاورات تشكيل الحكومة.وقال إنّه سيكون منفتحا على كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية دون استثناء، مشددا على أن ايجاد حلول لمجابهة تفاقم ظاهرة الفقر وغلاء الأسعار إضافة إلى مزيد العناية بالملفين الاقتصادي والأمني ستكون من بين أولويات حكومته.وأشار جملي إلى أن حكومته المرتقبة ستضم عددا من غير المتحزبين بالإضافة إلى أسماء متحزبة شريطة أن تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد.وقال رئيس الحكومة المكلف إنه سيقع تدارس هيكلة الحكومة خلال انطلاق المشاورات الرسمية مع الشركاء الطبيعيين على أساس فرضية التقليص في عدد الوزارات، مرجحا إمكانية إحداث أقطاب للوزارات ذات النشاطات المتجانسة.