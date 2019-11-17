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حاتم بلحاج يفصح عن بعض تفاصيل وردت مبهمة في سلسلة ''شوفلي حل''

Dimanche 17 Novembre 2019

Dimanche 17 Novembre 2019
باب نات - نشر يوم السبت حاتم بلحاج، كاتب سيناريو "شوفلي حل" ، تدوينة رد فيها على تساؤلات متابعين للمسلسل والتي تتعلق بشكل مطبخ العرافة جنات وماركة سيارة سليمان وشخصية ذياب ابن الباجي ماتريكس الذي لم يظهر في المسلسل بالإضافة الى الورقة التي تركتها زينب لسليمان ولم يتم الافصاح عما جاء فيها.

شوفلي حل سلسلة بثت لمدة 6 سنوات على التوالي من 2005 الى 2009 وتحتوي على 134 حلقة وهي تعد من الأعمال الاجتماعية التي تنقد الواقع الاجتماعي التونسي من دون تهجم أو انتقاد. وتحقّق السلسلة الهزلية نجاحا غير مسبوق وقياسيا في تونس حيث يتم تكرار بث حلقاتها على امتداد نحو 20 عاما في تونس دون أن يمل جل التونسيين من اعادة مشاهدتها.
السلسلة من تأليف الكاتب الصحفي حاتم بلحاج وإخراج صلاح الدين الصيد.



  
  
     
  
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