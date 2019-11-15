جلب سامي الفهري الى القطب القضائي المالي للتحقيق معه ...

Vendredi 15 Novembre 2019



باب نات

- جلبت صباح اليوم الجمعة للوحدات الأمنية الى قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة الاعلامي سامي الفهري وذلك للتحقيق معه في القضية التى رفعها المكلف العام في حق اللجنة الوطتبة للتصرف في اموال المصادرة على سامي الفهري والمتصرفة القضائية وثمانية اشخاص اخرين اتهمتهم بارتكاب تجاوزات مالية قدرت حسب ما ورد في الإختبارات بحوالي مليارين ....وللاشارة فأن النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي المالي كانت قد اذنت منذ يوم الاحد الماضي لاعوان فرقة الابحاث الاقتصادية والمالية بالتمديد في اجال توقيف سامي الفهري لمدة 5 ايام على ذمة الابحاث ...ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية، أذنت يوم الثلاثاء 5 نوفمبر بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل الشركة على ذمة الأبحاث.