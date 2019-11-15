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جلب سامي الفهري الى القطب القضائي المالي للتحقيق معه ...

Vendredi 15 Novembre 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - جلبت صباح اليوم الجمعة للوحدات الأمنية الى قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة الاعلامي سامي الفهري وذلك للتحقيق معه في القضية التى رفعها المكلف العام في حق اللجنة الوطتبة للتصرف في اموال المصادرة على سامي الفهري والمتصرفة القضائية وثمانية اشخاص اخرين اتهمتهم بارتكاب تجاوزات مالية قدرت حسب ما ورد في الإختبارات بحوالي مليارين ....
وللاشارة فأن النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي المالي كانت قد اذنت منذ يوم الاحد الماضي لاعوان فرقة الابحاث الاقتصادية والمالية بالتمديد في اجال توقيف سامي الفهري لمدة 5 ايام على ذمة الابحاث ...



ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية، أذنت يوم الثلاثاء 5 نوفمبر بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل الشركة على ذمة الأبحاث.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192721

Karimyousef  (France)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 12h 25m |           
تونس ملك الجميع.و القانون لابد من تطبيقه على الجميع.الشعب لم يعد يقبل ان يطبق القانون إلا على اولاد الشعب المسكين.يكفي من عقلية بن على، للاغنياء كل الامتيازات وللشعب العصا و الهرسلة.الفقراء و ليس مكتوبا عليهم المعانات طيلة حياتهم.القانون و العدالة للجميع.



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