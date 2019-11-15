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عربية حمادي بالصادق: تم تركيب ومضة الحوار بين سامي الفهري وزوجي للايهام بأته يتعلّق بفساد حركة النهضة

Vendredi 15 Novembre 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - قالت الاعلامية عربية حمادي بالصادق في مداخلة على قناة التاسعة ان محتوى الحوار الذي قام به سامي الفهري و زوجها لا علاقة له بحركة النهضة بل كان يتناول اتهامات المدونة الفة الرياحي لوزير الخارجية الاسبق رفيق عبد السلام حول قضية الهبة بالمليون دولار.
وتابعت عربية حمادي " تم ''منتجة'' ومضة الحوار بين سامي الفهري وزوجي للايهام بأنه يتعلق بحركة النهضة".

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واضافت عربية بالصادق " نستغرب ان حركة النهضة وجهت تهديدا لسامي الفهري خاصة وان الامر تعلق بملف مازال في القضاء وهي قضية المليون دولار.
وتابعت عربية بالصادق " للاسف الشديد زوجي استعمل سامي لدعم موقع منوبته وسامي استعمل زوجي في حربه ضد حركة النهضة.

  
  
     
  
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