عربية حمادي بالصادق: تم تركيب ومضة الحوار بين سامي الفهري وزوجي للايهام بأته يتعلّق بفساد حركة النهضة

Vendredi 15 Novembre 2019



باب نات

- قالت الاعلامية عربية حمادي بالصادق في مداخلة على قناة التاسعة ان محتوى الحوار الذي قام به سامي الفهري و زوجها لا علاقة له بحركة النهضة بل كان يتناول اتهامات المدونة الفة الرياحي لوزير الخارجية الاسبق رفيق عبد السلام حول قضية الهبة بالمليون دولار.وتابعت عربية حمادي " تم ''منتجة'' ومضة الحوار بين سامي الفهري وزوجي للايهام بأنه يتعلق بحركة النهضة".واضافت عربية بالصادق " نستغرب ان حركة النهضة وجهت تهديدا لسامي الفهري خاصة وان الامر تعلق بملف مازال في القضاء وهي قضية المليون دولار.وتابعت عربية بالصادق " للاسف الشديد زوجي استعمل سامي لدعم موقع منوبته وسامي استعمل زوجي في حربه ضد حركة النهضة.