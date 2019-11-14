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عبير موسي تعربد وتثير الفوضي مجددا في البرلمان وتصف نواب ائتلاف الكرامة بالدواعش

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
باب نات - أثارت الخميس 14 نوفمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الفوضى في البرلمان مجددا خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة المخصصة لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب والتي فاز بها النائب طارق الفتيتي.

وظهرت عبير موسي خلال عملية فرز الأصوات وهي تصرخ وتعربد وتتهجم على النائب في ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي وخاطبته قائلة "انتم ارهابيون ودواعش".


ورد زياد الهاشمي علي عبير موسي بالقول "زايد حدك حد التزغريط" قبل أن يتدخل رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف مخلوف ويطلب من زياد الهاشمي الهدوء ومغادرة قاعة الجلسة.

وكان مجلس نواب الشعب انتخب في حصة مساء يوم الخميس من الجلسة الافتتاحية للمجلس للدورة النيابية 2019-2024، النائب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئيس مجلس نواب الشعب بـ 93 صوتا، مقابل 74 صوتا لمنافسه يسري الدالي عن ائتلاف الكرامة.

وعلّق سيف الدين مخلوف على فوز الفتيتي بالتدوينة التالية:
"مبروك لحزب التيّار الديمقراطي ولحركة الشعب ولحزب قلب تونس وللحزب الدستوري الحر .. فوز مرشحهم لخطة نائب ثان لرئيس مجلس نواب الشعب .. بحصوله على 93 صوتًا مقابل 74 صوتا لمرشح ائتلاف الكرامة الدكتور يسري الدالي
#ائتلاف_الكرامة_لا_يبيع_ولا_يخون_ناخبيه"


  
  
     
  
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