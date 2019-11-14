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رجاء السعداني في الأحد الرياضي

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
باب نات - علمت باب نات من داخل كواليس مؤسسة التلفزة الوطنية أنه وقع الإختيار على الصحفية رجاء السعداني لتقديم برنامج الأحد الرياضي في نسخته لهذا الموسم و على الصحفي لبيب الصغير كرئيس تحرير والتحضيرات جارية للعودة للبث يوم الأحد 24 نوفمبر القادم


  
  
     
  
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