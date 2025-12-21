دراسة: أكثر من 80 بالمائة من الأمهات يرفضن تلقيح بناتهن ضد فيروس الورم الحليمي البشري

كشفت دراسة أنجزتها مجموعة توحيدة بالشيخ حول “مواقف الأمهات من التربية الجنسية لأبنائهن” أن أغلبية الأمهات في تونس يرفضن تلقيح بناتهن ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).



وأظهرت نتائج الدراسة، التي شملت عيّنة تضم 1200 امرأة من إقليم تونس الكبرى لديهن أبناء تتراوح أعمارهم بين 10 و19 سنة، أن ما بين 76,6 بالمائة و81 بالمائة من الأمهات صرّحن بمعارضتهن تلقيح بناتهن ضد هذا الفيروس.



وأشار معدّو الدراسة إلى أنيعكس حجمالمرتبطة بالحياة الجنسية للفتاة، إضافة إلىوالرسائل المناهضة للتلقيح المنتشرة عبروبحسب المصدر ذاته، لا تزال نسبة الأمهات، إذ تتراوح بينفقط.ورغم هذه المؤشرات، يُعدّخطوة مهمّة في مسار، وفق ما أكّده عدد من الخبراء والأطباء.وفي تصريحات سابقة، أكّد، المدير العام لـ، أن، وقد تم اعتماده ضمن البرنامج الوطني بهدفوأوضح دغفوس أن، مشيرًا إلى أن هذا المرض يُعدّ، حيث يتم تسجيل، إلى جانبكل عام.ويستهدف التلقيح، بمتوسط عمر، حيث يُقدّم في، في حين تتلقى الفتيات غير المتمدرسات من الفئة العمرية نفسها التلقيح فيوبيّن دغفوس أن، مع اعتمادقبل تلقيح التلميذات.كما شدّد على أن اللقاح، مبرزًا أنه يُستعمل منذ، وقد تلقّته إلى اليوموأوضح أن الآثار الجانبية المحتملة، وتتمثل أساسًا في، مع تسجيل حالات نادرة منيُستحسن بعده أخذ قسط من الراحة لمدة قصيرة.ويُذكر أنكان قد قرّر، خلال شهر، اتخاذضد طبيبة مسجّلة بالعمادة، على خلفية نشرها مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي