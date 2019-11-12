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سامية عبو: النهضة ماعندهاش النغرة على البلاد وتمسكنا بالداخلية لنضمن تمرير ملفات الفاسدين

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
باب نات - قالت القيادية في التيار الديمقراطي سامية عبو في مداخلة على قناة التاسعة ان الاغلبية في اشارة الى النهضة "ماعندهاش نغرة على البلاد".
وقالت سامية عبو " نحن نريد الحصول على وزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري لكي نضمن تمرير الملفات".
وتابعت سامية عبو " الجميع يعلم من هي الاطراف المتورطة في الفساد لكن لا احد يريد ان يحاسبها لذلك نحن متمسكون بتلك الوزارات".


وكانت مشاورات الأحزاب والائتلافات الفائزة في الانتخابات التشريعية تكثفت اليوم الثلاثاء، بخصوص الترشح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه الأول والثاني، خاصة في ظل عدم التوصل إلى أية اتفاقات ممكنة في هذه المناصب التي تتطلب الأغلبية المطلقة (109 نواب فأكثر).


  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 192581

Karimyousef  (France)  |Mardi 12 Novembre 2019 à 21h 00m |           
Si le peuple avait voulu que vous ayez autant de ministères ,il aurait voté massivement pour vos listes.or ça n'a pas été le cas.
et Attayar ne doit ses sièges qu'au mode de scrutin ( البقايا).
Si c'étaient des élections à deux tours Attayar en serait sorti bredouille, autrement il n'aurait eu aucun siège.

MedTunisie  (Tunisia)  |Mardi 12 Novembre 2019 à 20h 56m |           
كم من الملفات التي دفنتها عبو سابقا و الجعجعة التي كانت تحدثها كم اوصلت من ملف للقضاء تقارن نفسها بالنهضة التي لولاها لما وصلنا للديمقراكية و الحرية ... لولا النهضة لكنا بين الدولة العميقة و الاتحاد و محور الشر المصري السعودي الايماراتي و المافيا

BABANETTOO  (France)  |Mardi 12 Novembre 2019 à 20h 44m |           
Une vipère qui crache son venin ...

Le syndicaliste de Cactus Prod (Cactus Prod est la boite de production de mafiosi Sami El Fehri), lui a confié un dossier de corruption mais, Cette dame, a tout simplement noyé le poisson.

Elle parle pour ne rien dire ...

RESA67  (France)  |Mardi 12 Novembre 2019 à 20h 36m |           
Bravo Samia! Que la vérité éclate une fois pour toute!



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