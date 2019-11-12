سامية عبو: النهضة ماعندهاش النغرة على البلاد وتمسكنا بالداخلية لنضمن تمرير ملفات الفاسدين

Mardi 12 Novembre 2019



باب نات

- قالت القيادية في التيار الديمقراطي سامية عبو في مداخلة على قناة التاسعة ان الاغلبية في اشارة الى النهضة "ماعندهاش نغرة على البلاد".وقالت سامية عبو " نحن نريد الحصول على وزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري لكي نضمن تمرير الملفات".وتابعت سامية عبو " الجميع يعلم من هي الاطراف المتورطة في الفساد لكن لا احد يريد ان يحاسبها لذلك نحن متمسكون بتلك الوزارات".وكانت مشاورات الأحزاب والائتلافات الفائزة في الانتخابات التشريعية تكثفت اليوم الثلاثاء، بخصوص الترشح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه الأول والثاني، خاصة في ظل عدم التوصل إلى أية اتفاقات ممكنة في هذه المناصب التي تتطلب الأغلبية المطلقة (109 نواب فأكثر).