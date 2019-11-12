سامية عبو: النهضة ماعندهاش النغرة على البلاد وتمسكنا بالداخلية لنضمن تمرير ملفات الفاسدين

Mardi 12 Novembre 2019
باب نات - قالت القيادية في التيار الديمقراطي سامية عبو في مداخلة على قناة التاسعة ان الاغلبية في اشارة الى النهضة "ماعندهاش نغرة على البلاد".
وقالت سامية عبو " نحن نريد الحصول على وزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري لكي نضمن تمرير الملفات".
وتابعت سامية عبو " الجميع يعلم من هي الاطراف المتورطة في الفساد لكن لا احد يريد ان يحاسبها لذلك نحن متمسكون بتلك الوزارات".
وكانت مشاورات الأحزاب والائتلافات الفائزة في الانتخابات التشريعية تكثفت اليوم الثلاثاء، بخصوص الترشح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه الأول والثاني، خاصة في ظل عدم التوصل إلى أية اتفاقات ممكنة في هذه المناصب التي تتطلب الأغلبية المطلقة (109 نواب فأكثر).
وقالت سامية عبو " نحن نريد الحصول على وزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري لكي نضمن تمرير الملفات".
وتابعت سامية عبو " الجميع يعلم من هي الاطراف المتورطة في الفساد لكن لا احد يريد ان يحاسبها لذلك نحن متمسكون بتلك الوزارات".
وكانت مشاورات الأحزاب والائتلافات الفائزة في الانتخابات التشريعية تكثفت اليوم الثلاثاء، بخصوص الترشح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه الأول والثاني، خاصة في ظل عدم التوصل إلى أية اتفاقات ممكنة في هذه المناصب التي تتطلب الأغلبية المطلقة (109 نواب فأكثر).
4 de 4 commentaires pour l'article 192581
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:44
|17:14
|14:52
|12:10
|06:54
|05:25
|
15°
|16°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
9.3 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-15
|19°-15
|20°-14
|20°-14
|23°-13
Follow @babnet_Tunisie
(284 589) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(107 325) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
(100 001) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 490) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 767) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 191) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 309) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 202) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 527) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 430) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 69 021) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 675) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 722) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 629) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 026) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 921) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 842) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 400) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 123) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 259) لطفي العبدلي.. تحت النار !
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur:الوطـــــــدي والشقــــــراء الالمانية..