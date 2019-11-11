أهمّ تدخّلات الحماية المدنيّة ليوم الأحد 10 نوفمبر 2019

Lundi 11 Novembre 2019



باب نات

- قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة يوم أمس 10 نوفمبر 2019 بإجراء 260 تدخلا على النحو التالي:- 31 إطفاء حرائق.- 89 النجدة والإسعاف بالطرقات.- 132 تدخلات الإسعاف في غير حوادث المرور.- 08 عمليات مختلفة.