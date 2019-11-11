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أهمّ تدخّلات الحماية المدنيّة ليوم الأحد 10 نوفمبر 2019

Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
باب نات - قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة يوم أمس 10 نوفمبر 2019 بإجراء 260 تدخلا على النحو التالي:

- 31 إطفاء حرائق.


- 89 النجدة والإسعاف بالطرقات.

- 132 تدخلات الإسعاف في غير حوادث المرور.

- 08 عمليات مختلفة.

  
  
     
  
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