أهمّ تدخّلات الحماية المدنيّة ليوم الأحد 10 نوفمبر 2019

Lundi 11 Novembre 2019
باب نات - قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة يوم أمس 10 نوفمبر 2019 بإجراء 260 تدخلا على النحو التالي:
- 31 إطفاء حرائق.
- 89 النجدة والإسعاف بالطرقات.
- 132 تدخلات الإسعاف في غير حوادث المرور.
- 08 عمليات مختلفة.
- 31 إطفاء حرائق.
- 89 النجدة والإسعاف بالطرقات.
- 132 تدخلات الإسعاف في غير حوادث المرور.
- 08 عمليات مختلفة.
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Par:tfouhrcd (Germany )
Sur:سيدي الرئيس.. مالذي يحدث في تونس!!؟؟