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عبد اللطيف العلوي: مصطفى بن جعفر لا يؤتمن جانبه ولا يمكن له ترؤس حكومة

Dimanche 10 Novembre 2019

Dimanche 10 Novembre 2019
باب نات - علّق القيادي في اتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي على ما يتداول بشأن سعي حركة النهضة الى ترشيح رئيس المجلس التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال القيادي بائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي، أنّ الرئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي والأمين العام السابق لحزب التكتل، مصطفى بن جعفر، لا يؤتمن له. قائلا ''مصطفى بن جعفر لا يؤتمن جانبه''.


وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسميّة بالفايسبوك أشار العلوي إلى أنّ بن جعفر أخذ مفاتيح مجلس نواب الشعب قائلا '' لا يمكن أن ننسى يوم هرب بمفاتيح المجلس''، واعتبر ذلك خيانة مؤتمن، ''ذلك القرار كان خيانة مؤتمن بأتمّ معنى الكلمة''، مبيّنا أنّ وزير الدّفاع عبد الكريم الزبيدي حاول القيام بنفس الشيء، أثناء محاولة انقلاب بمجلس النواب بدبّابتين، قائلا ''وهو تقريبا ما همّ به الزبيدي ولم يفعله في واقعة الدّبّابتين الشهيرة''.

وأكّد العلوي في تدوينته أنّه بن جعفر لا يُعتبر رجلا محلّ ثقة، ولا يمكنه ترأس الحكومة، قائلا '' هذا الرّجل لا أراه جديرا بالثقة، وهذا موقفي الشخصيّ ممّا يروج حول إمكانية اختياره لرئاسة الحكومة''، ودعا الأحزاب إلى تجاوز الصراعات الدّاخليّة بينهم وأن يختاروا من بينهم رئيسا للحكومة، ''وتجاوزوا صراعاتكم الداخلية وانظروا بينكم تجدوا بدل الفارس فرسانا''.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192430

Charles  (France)  |Dimanche 10 Novembre 2019 à 12h 28m |           
Si vous voulez la Tunisie prospére
arrêtez de recycler ses vieillards avec un passé catastrophique
place aux jeunes

Rommen  (Tunisia)  |Dimanche 10 Novembre 2019 à 12h 16m |           
برافو
و بتلك الفعلة الشنيعة (التي كان من ورائها يعمل لحسابه الخاص و تنكر لشركائه) قضى على نفسه
زد على ذلك هو و تكتله كانوا دائما يرمون النهضة خارج القوى الديمقراطية و الحداثية و هذا ايضا لحسابهم الخاص و للتمعش بالرغم من أنهم عاشروا النهضة و برهنت لهم أنها أكبر قوة ديمقراطية و حداثية في البلاد. تأخذ قراراتها حسب الواقع المعاش و لا حسب النظريات البالية
لكن للأسف تفركح و تستعجل و تشخصن في بعض الحالات و لم تفقه أن التصريحات المرتجلة و الغير مدروسة أكبر نكبتها



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