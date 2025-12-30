Babnet   Latest update 22:28 Tunis

تنبيه وطني بشأن الصحة النباتية: وزارة الفلاحة تذكر المسافرين بالقواعد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69544453243510.73956785_infqogkhlmejp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 22:28 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحذيراً وقائيا لجميع المسافرين إلى تونس، بغض النظر عن نقطة دخولهم (جوّاً أو برّاً أو بحراً)، بهدف حماية الموروث الفلاحي والنباتي الوطني من كل امكانيات دخول طفيليات وآفات وأمراض.

وحذّرت وزارة الفلاحة من نقل النباتات او المنتجات النباتية في الأمتعة، ذلك انها ولئن تبدو غير ضارة، فإنها قد تحمل حشرات ضارة أو آفات أو عوامل مسببة للأمراض، والتي يشكل دخولها، حتى لو كان عن غير قصد، تهديدا مباشرا وخطيرا، كفيلا بان يؤدي الى حدوث أضرار جسيمة وخسائر اقتصادية واسعة النطاق.


وتهدد هذه الكائنات الغازية بشكل مباشر الحقول والمحاصيل والحدائق والمساحات الخضراء والغابات والموروث من الاشجار، فضلاً عن المتنزهات والبيئة الطبيعية التونسية.


ويتنزل هذا التحذير، الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي للبعثات الدبلوماسية التونسية في الخارج، تحت عنوان "تحذير"، في إطار حملة التوعية المستمرة التي تقودها الادارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية، المسؤولة عن حماية الصحة النباتية الوطنية في مواجهة المخاطر الصحية النباتية المتزايدة.












