تنبيه وطني بشأن الصحة النباتية: وزارة الفلاحة تذكر المسافرين بالقواعد

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحذيراً وقائيا لجميع المسافرين إلى تونس، بغض النظر عن نقطة دخولهم (جوّاً أو برّاً أو بحراً)، بهدف حماية الموروث الفلاحي والنباتي الوطني من كل امكانيات دخول طفيليات وآفات وأمراض.



وحذّرت وزارة الفلاحة من نقل النباتات او المنتجات النباتية في الأمتعة، ذلك انها ولئن تبدو غير ضارة، فإنها قد تحمل حشرات ضارة أو آفات أو عوامل مسببة للأمراض، والتي يشكل دخولها، حتى لو كان عن غير قصد، تهديدا مباشرا وخطيرا، كفيلا بان يؤدي الى حدوث أضرار جسيمة وخسائر اقتصادية واسعة النطاق.







ويتنزل هذا التحذير، الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي للبعثات الدبلوماسية التونسية في الخارج، تحت عنوان "تحذير"، في إطار حملة التوعية المستمرة التي تقودها الادارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية، المسؤولة عن حماية الصحة النباتية الوطنية في مواجهة المخاطر الصحية النباتية المتزايدة.



