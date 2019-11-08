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هشام العجبوني : محمد عبو هو الأقدر والأقرب لتولي وزارة الداخلية

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - اعتبر القيادي بالتيار الديمقراطي، هشام العجبوني أن مؤسس الحزب محمد عبو هو الأقدر والأقرب لتولي وزارة الداخلية في حال وافقت حركة النهضة على شروط التيار للمشاركة في الحكومة.

وقال العجبوني في حوار لجريدة الصباح في عددها الصادر الجمعة 8 نوفمبر "شخصيا أرى أن محمد عبو الأقرب لتولي حقيبة الداخلية نظرا لكفاءته وخبرته في الإداري ولماضيه الحقوقي".


وجدّد تمسك حزبه بالشروط التي سبق أن أعلن عنها للمشاركة في الحكومة وهي حصوله على وزارات الداخليية والعدل والإصلاح الإداري إلى جانب رئيس حكومة من خارج النهضة.

وشدّد العجبوني على أن التيار الديمقراطي لن يشارك في الحكومة اذا لم توافق النهضة على هذه الشروط وسيكون في المعارضة، معارضة مسؤولة ووطنية وجدية حسب تعبيره.

  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 192338

Momolecool  (Belgium)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 13h 38m |           
Moi il me semble qu'il veut les ministères régaliens pour vraiment embeter Ennahda, il ne faut pas oublier qu'il a porter plainte contre cette dernière avant les élections !!!

BABANETTOO  (France)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 13h 38m |           
C'est lui qui poussé la blogueuse OLFA RIAHI à attaquet l'ancien ministre des affaires étrangères Rafik Abdessalem.

Elle lui a taillé une affaire créée de tout bord et sortie de nulle part.

C'est UN GRAND TRAITRE ET C'EST UN GAMIN

BABANETTOO  (France)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 13h 27m |           
Lui et sa femme vont se venger du peuple Tunisien, ils ont la haine et au cas ou ils auront une responsabilité ministérielle, ils vont humilier les fonctionnaires.

Regardez comment il a un égo de dictateur ...

Raisonnable  (United Kingdom)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 12h 40m |           
على السرفاء من التيار او مؤتمر الجمهورية سحب البساط مو عائلة عبو المتسلق.
يرفض المحاصصة و يطالب ب ثلاث وزارات و يدحو لحياد الدولة و يطلب اهم مؤسسة سيادة في البلد بحجم اربع وزارات. و هو لا خبرة و لا كفاءة و لز مروؤة . غدر بالترويكا و بالمرزوقى و بحلفائه و من انتخبوه. عبو اخطرعلى الحكومة من قلب تونس



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