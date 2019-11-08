هشام العجبوني : محمد عبو هو الأقدر والأقرب لتولي وزارة الداخلية

Vendredi 08 Novembre 2019



باب نات

- اعتبر القيادي بالتيار الديمقراطي، هشام العجبوني أن مؤسس الحزب محمد عبو هو الأقدر والأقرب لتولي وزارة الداخلية في حال وافقت حركة النهضة على شروط التيار للمشاركة في الحكومة.وقال العجبوني في حوار لجريدة الصباح في عددها الصادر الجمعة 8 نوفمبر "شخصيا أرى أن محمد عبو الأقرب لتولي حقيبة الداخلية نظرا لكفاءته وخبرته في الإداري ولماضيه الحقوقي".وجدّد تمسك حزبه بالشروط التي سبق أن أعلن عنها للمشاركة في الحكومة وهي حصوله على وزارات الداخليية والعدل والإصلاح الإداري إلى جانب رئيس حكومة من خارج النهضة.وشدّد العجبوني على أن التيار الديمقراطي لن يشارك في الحكومة اذا لم توافق النهضة على هذه الشروط وسيكون في المعارضة، معارضة مسؤولة ووطنية وجدية حسب تعبيره.