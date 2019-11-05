تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات والقبض على 3 من عناصرها

Mardi 05 Novembre 2019



باب نات

سوسة: القبض على شخص أمام إحدى المؤسسات التربوية بحوزته 1000 قرص مخدر

بنعروس: القبض على 05 أشخاص من أجل تكوين وفاق لافتكاك متاع الغير باستعمال القوة والاعتداء بالعنف الشديد

- تمكنت دورية تابعة للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني من تفكيك شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات تنشط بتونس العاصمة وألقت القبض على 3 من عناصرها ( تتراوح أعمارهم بين 22 و 33 سنة قاطنين حي الزهور معتمدية الحرايرية) وبتفتيشهم تم حجز لديهم 80 كبسولة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" المعروفة بـ "التمرة" ومبلغ مالي من عائدات النشاط المذكور إضافة الى سيارة أجرة يستغلونها في الترويج.ووفق بلاغ لوزارة الداخلية أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة الأبحاث.وفي سوسة تمكنت يوم 04 نوفمبر 2019 دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجهة، إثر توفر معلومات وبعد نصب كمين، من القبض على أحد مروجي المخدرات أمام أحد المعاهد الثانوية بالمكان متن دراجة نارية وبتفتيشه حجزت لديه 10 أكياس بلاستيكية تبين أنها تحتوي على 1000 قرص مخدر قيمتها المالية تُقدّر بحوالي 14 ألف دينار.ووفق بلاغ لوزارة الداخلية أذنت النيابة العمومية مباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها "مسك وترويج مادة مخدرة" وإدراج المروج الرئيسي بالتفتيش والمساعي حثيثة قصد إلقاء القبض عليه .إثر تقدم 4 أشخاص خلال الليلة الفاصلة بين 02 و03 نوفمبر 2019 إلى مقر مركز الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بمقرين والإعلام عن تعرضهم إلى الاعتداء بالعنف الشديد ومحاولة افتكاك سيارة أحدهم وسلب هاتف جوال ومبلغ مالي من قبل مجهولين وذلك أثناء تواجدهم بالقرب من ميناء رادس بصدد ممارسة هواية الصيد، تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل وحدات المنطقة المذكورة، التي تمكنت بعد حصر الشبهة في جملة من الأشخاص من ذوي السوابق العدلية حسب الأوصاف المُدلى بها، من القبض في مرحلة أولى على شخصين (تتراوح أعمارهم بين 16 و27 سنة، أحدهم محل تفتيش) والذين بمجرّد عرضهم على المتضررين تعرّفوا عليهم من الوهلة الأولى.وبمزيد تعميق التحريات، أمكن لذات الوحدة اليوم 05 نوفمبر 2019 الكشف عن بقية الأطراف المورّطة في عملية الاعتداء والقبض على 03 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 28 و35سنة) وبالتحري معهم اعترفوا بما نُسب إليهم.بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل "تكوين وفاق لافتكاك متاع الغير باستعمال القوة والاعتداء بالعنف الشديد باستعمال مواد صلبة وآلة حادة".