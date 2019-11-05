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سنية الدهماني لحمة الهمامي... هزيمة حزبك الكارثية تجاوزت كل حدود تهم تزوير الانتخابات

Mardi 05 Novembre 2019

Mardi 05 Novembre 2019
باب نات - قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان بيان حزب العمال حمة الهمامي حول تزوير الانتخابات غير مقبول.
وتابعت سمية الدهماني "لو خرج احد الأحزاب الفائزة وتحدث عن تزوير من الممكن قبول الامر لكن ان تاتي الاتهامات من حزب حمة الهمامي الذي خسر بالضربة القاضية فان الأمر يصعب قبوله".

وكان حزب العمال طعن في بلاغ نشره أمس في صحّة النتائج المعلن عنها في الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة ، معتبرا أنّ هيئة الانتخابات ''باتت منزوعة الشرعية والأهلية للقيام بالدور الذي أوكله لها الدستور والقوانين الانتخابية''.


وطالب بـ''فتح تحقيق لكشف الحقيقة لعموم التونسيين وتتبّع رئيس الهيئة وكلّ من ستكشف عنه التحقيقات قضائيّا واتّخاذ كلّ الإجراءات المستوجبة''، حسب نص البلاغ.

  
  
     
  
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