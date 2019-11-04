شملت 13 متهما من بينهم المنجي صفرة ورافع دخيل ..ملفي الفساد المالي والاداري بشركة الخطوط التونسية واسمنت قرطاج امام القضاء

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - شرعت صباح اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019؛ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في ملف قضية فساد كبرى ؛ تعلقت بفساد مالي واعتداء على المال العام بشركة الخطوط التونسية ؛ شملت الابحاث فيها المديرين العامين السابقين لشركة الخطوط التونسية ؛وهما رافع دخيل ونبيل الشتاوي ؛ و13 متهما اخرين من بينهم محمد الحبيب بن سلامة المدير المركزي السابق للشركة المذكورة وبن علي وسلوى مليكة التى كانت تشغل خطة كاتب اداري بفرع الخطوط التونسية بفرنسا وشقيقة بن علي حياة بن علي ..
وبالمناداة على المتهمين حضر 6 متهمين من بينهم محمد الحبيب سلامة وعلي الميعاوي في حين تخلفت كل من حياة بن علي شقيقة الرئيس السابق وحافظ بلخيرية وسلوى مليكة ومحمد العبيدي واحمد مسلم ونبيل الشتاوي واخرون عن الحضور ...
وقد طلب محامو المتهمين التاخير لاجل متسع لاعداد وسائل الدفاع ففوضت النيابة العمومية النظر في التاخير فقررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لاستنطاق المتهمين .
ملف اسمنت قرطاج
هذا ونظرت الداىرة ايضا في ملف فساد مالي وهو ملف قضية اسمنت قرطاج الذي شملت الابحاث فيه كل من المنجي صفرة وبلحسن الطرابلسي وحاتم قربوج ونورالدين فرشيو ورابح علواني وجمال الدين بن رمضان ومراد شعبان ومنصف بكار ...
وبالمناداة على المتهمين حضر كل من المنجي صفرة المستشار الاقتصادي السابق لرئاسة الجمهورية وحاتم قربوج في حين تخلف البقية عن الحضور وقد طلب محاموهم من المحكمة التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع ...
وبالمناداة على الممثل القانوني للجنة اسناد القروض بالشركة التونسية للبنك لم يحضر الجلسة فقررت المحكمة تاخير القضية بعد إستشارة النيابة العمومية التى فوضت النظر وتحديد موعد لها أثر الجلسة ...
وبالمناداة على المتهمين حضر 6 متهمين من بينهم محمد الحبيب سلامة وعلي الميعاوي في حين تخلفت كل من حياة بن علي شقيقة الرئيس السابق وحافظ بلخيرية وسلوى مليكة ومحمد العبيدي واحمد مسلم ونبيل الشتاوي واخرون عن الحضور ...
وقد طلب محامو المتهمين التاخير لاجل متسع لاعداد وسائل الدفاع ففوضت النيابة العمومية النظر في التاخير فقررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لاستنطاق المتهمين .
ملف اسمنت قرطاج
هذا ونظرت الداىرة ايضا في ملف فساد مالي وهو ملف قضية اسمنت قرطاج الذي شملت الابحاث فيه كل من المنجي صفرة وبلحسن الطرابلسي وحاتم قربوج ونورالدين فرشيو ورابح علواني وجمال الدين بن رمضان ومراد شعبان ومنصف بكار ...
وبالمناداة على المتهمين حضر كل من المنجي صفرة المستشار الاقتصادي السابق لرئاسة الجمهورية وحاتم قربوج في حين تخلف البقية عن الحضور وقد طلب محاموهم من المحكمة التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع ...
وبالمناداة على الممثل القانوني للجنة اسناد القروض بالشركة التونسية للبنك لم يحضر الجلسة فقررت المحكمة تاخير القضية بعد إستشارة النيابة العمومية التى فوضت النظر وتحديد موعد لها أثر الجلسة ...
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Par:karimyousef (France )
Sur:مخلوف لميدل ايست اي :هولاند اعترف بإغتياله ل4 شخصيات سياسية و ارجو أن لا أكون الخامس