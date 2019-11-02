بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية الطب يتعرّض لقرار تعسّفي بالطرد لمدة 4 أشهر

Samedi 02 Novembre 2019
باب نات - كشف المستشار الرئاسي السابق عدنان منصر في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن تعرض الطالب في كلية الطب وجيه ذكار للطرد من كلية الطب لمدة اربعة اشهر لنشره تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي..
وكتب منصر في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "وجيه ذكار، طالب في كلية الطب بتونس، انتقد على صفحته الخاصة إدارة كليته نقدا خفيفا، يتعرض اليوم لتنكيل شديد: طرد بأربعة أشهر !!! يعني في تونس اليوم، يمكن أن تنتقد رئيس الجمهورية، والقضاء، والأمن، والبرلمان، والأحزاب، وترامب، وأوردوغان، ونصر الله، ولا أحد يفكر حتى في لومك على ذلك ! أما أن تنتقد إدارة كلية طب تونس، فهذه جريمة الجرائم !! هذه القضية يجب أن تتحول إلى قضية رأي عام.... حتى يخجل من فعلته من يجب أن يخجل. كل التضامن مع وجيه، وزملاء وجيه، وكل من كان مثل وجيه !"
المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو الى تنفيذ اضراب عام وطني يوم 4 نوفمبر القادم
وكانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان دعت كافة طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين لتنفيذ اضراب عام وطني يوم 4 نوفمبر القادم على خلفية ما وصفته بالقرار التعسفي لطرد الطالب وجيه ذكار من كلية الطب لمدة اربعة اشهر لنشره تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت المنظمة في بيان لها أنه تم اتخاذ قرار الاضراب بعد التشاور مع قواعدها وأمام الغياب التام لبوادر حوار مع مسؤولي كلية الطب بتونس أو باقي المتدخلين بخصوص قرار الطرد.
وطالبت في هذا الصدد بإلغاء هذا القرار المعارض للنصوص القانونية منها الامر عدد 2716 لسنة 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها خاصة منه الفصلين عدد 50 و51 وأخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء تبعات هذا القرار اضافة لمطالبة الطرف الحكومي بسداد أجور الأطباء الشبان لشهري التربص الاضافي جانفي و فيفري 2019 المقرر تعسفيا من قبل السلطات حسب ما نص عليه القانون حسب نص البيان.
ونددت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بمحاولات السلطات الاكاديمية لإقصائها المعتمد من الحوارات وعدم الاعتراف بها كممثل لطلبة الطب وللأطباء الشبان.
يذكر ان الطالب بالسنة رابعة بكلية الطب وجيه ذكار الذي صدر في حقه قرار الطرد كان أكد في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء , انه قام بنشر تدوينة بصفحة مغلقة خاصة بالطلبة على موقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" خلال شهر جوان 2019 أي اثناء فترة الامتحانات وأثار من خلالها مسألة غلق المكتبة على مدى 4 ايام وعدم تشغيل المكيف وعدم توفر الانترنات مما انعكس بشكل مباشر على سير فترة مراجعة الامتحانات داعيا الى ايجاد حل لهذه الإشكاليات المطروحة.
وأضاف ذكار في هذا الشأن ان عميد الكلية أحاله على مجلس التأديب بتهمة تجاوز واجب التحفظ ونشر المغالطات حول الادارة والثلب وتم منعه من الالتحاق بمقاعد الدراسة يوم 10 سبتمبر الجاري دون تمكينه من قرار الطرد مؤكدا حرمانه من حقه في الوثائق اللازمة لاستكمال ملفه القضائي وتعمد تعطيل اجراءات الشكاية.
واعتبر المتحدث ان ما تعرض اليه من مظلمة يعد تجاوزا خطيرا للسلطة الاكاديمية بحرمانه من حقه في القيام بتربصاته طيلة خمسة اشهر وهو عبارة عن رسوب آلي وذلك على خلفية ممارسة حقه في التعبير عن رأيه ازاء بعض الاخلالات بالكلية لافتا الى انه سيتم الالتجاء للقضاء لإنصافه.
وكتب منصر في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "وجيه ذكار، طالب في كلية الطب بتونس، انتقد على صفحته الخاصة إدارة كليته نقدا خفيفا، يتعرض اليوم لتنكيل شديد: طرد بأربعة أشهر !!! يعني في تونس اليوم، يمكن أن تنتقد رئيس الجمهورية، والقضاء، والأمن، والبرلمان، والأحزاب، وترامب، وأوردوغان، ونصر الله، ولا أحد يفكر حتى في لومك على ذلك ! أما أن تنتقد إدارة كلية طب تونس، فهذه جريمة الجرائم !! هذه القضية يجب أن تتحول إلى قضية رأي عام.... حتى يخجل من فعلته من يجب أن يخجل. كل التضامن مع وجيه، وزملاء وجيه، وكل من كان مثل وجيه !"
المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو الى تنفيذ اضراب عام وطني يوم 4 نوفمبر القادم
وكانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان دعت كافة طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين لتنفيذ اضراب عام وطني يوم 4 نوفمبر القادم على خلفية ما وصفته بالقرار التعسفي لطرد الطالب وجيه ذكار من كلية الطب لمدة اربعة اشهر لنشره تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت المنظمة في بيان لها أنه تم اتخاذ قرار الاضراب بعد التشاور مع قواعدها وأمام الغياب التام لبوادر حوار مع مسؤولي كلية الطب بتونس أو باقي المتدخلين بخصوص قرار الطرد.
وطالبت في هذا الصدد بإلغاء هذا القرار المعارض للنصوص القانونية منها الامر عدد 2716 لسنة 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها خاصة منه الفصلين عدد 50 و51 وأخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء تبعات هذا القرار اضافة لمطالبة الطرف الحكومي بسداد أجور الأطباء الشبان لشهري التربص الاضافي جانفي و فيفري 2019 المقرر تعسفيا من قبل السلطات حسب ما نص عليه القانون حسب نص البيان.
ونددت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بمحاولات السلطات الاكاديمية لإقصائها المعتمد من الحوارات وعدم الاعتراف بها كممثل لطلبة الطب وللأطباء الشبان.
يذكر ان الطالب بالسنة رابعة بكلية الطب وجيه ذكار الذي صدر في حقه قرار الطرد كان أكد في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء , انه قام بنشر تدوينة بصفحة مغلقة خاصة بالطلبة على موقع التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" خلال شهر جوان 2019 أي اثناء فترة الامتحانات وأثار من خلالها مسألة غلق المكتبة على مدى 4 ايام وعدم تشغيل المكيف وعدم توفر الانترنات مما انعكس بشكل مباشر على سير فترة مراجعة الامتحانات داعيا الى ايجاد حل لهذه الإشكاليات المطروحة.
وأضاف ذكار في هذا الشأن ان عميد الكلية أحاله على مجلس التأديب بتهمة تجاوز واجب التحفظ ونشر المغالطات حول الادارة والثلب وتم منعه من الالتحاق بمقاعد الدراسة يوم 10 سبتمبر الجاري دون تمكينه من قرار الطرد مؤكدا حرمانه من حقه في الوثائق اللازمة لاستكمال ملفه القضائي وتعمد تعطيل اجراءات الشكاية.
واعتبر المتحدث ان ما تعرض اليه من مظلمة يعد تجاوزا خطيرا للسلطة الاكاديمية بحرمانه من حقه في القيام بتربصاته طيلة خمسة اشهر وهو عبارة عن رسوب آلي وذلك على خلفية ممارسة حقه في التعبير عن رأيه ازاء بعض الاخلالات بالكلية لافتا الى انه سيتم الالتجاء للقضاء لإنصافه.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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