Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Ghanni-Ya-Albi  

رئيس الجمهورية يستقبل جلبار نقاش

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 01 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، الكاتب والناشط السياسي جلبار نقاش.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, كان اللقاء مناسبة تم التوقف فيها عند جملة من المحطات التاريخية التي عرفتها تونس واستشراف عديد من الأوضاع والحلول في مجال الثقافة والتربية والشباب خاصة، حتى يكون قوة اقتراح فاعلة في المجتمع.


اقرأ أيضا: جيلبار نقاش: الثورة التونسية قوية ولم تمّت قد تغمض عينيها لكنها سرعان ما تفتحهما

اقرأ أيضا: جلبار نقاش: السبسي أشرف على تعذيبي ويدعي اليوم النضال


  
  
     
  
rtt-387a96a21d8fb9aba059376ce549ff0f-2019-11-01 19:22:41






0 de 0 commentaires pour l'article 191996



En continu

الجمعة 01 نوفمبر 2019 | 4ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:25 15:00 12:10 06:43 05:15
19°
 19° % 77 :الرطــوبة
تونــس 18°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
19°-1824°-1628°-1822°-1626°-16
  • Avoirs en devises
    18291,2

  • (1 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14500 DT        1$ =2,83778 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 nov)   930,1 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572634520|191996 3083|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires