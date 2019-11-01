رئيس الجمهورية يستقبل جلبار نقاش

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 01 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، الكاتب والناشط السياسي جلبار نقاش.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, كان اللقاء مناسبة تم التوقف فيها عند جملة من المحطات التاريخية التي عرفتها تونس واستشراف عديد من الأوضاع والحلول في مجال الثقافة والتربية والشباب خاصة، حتى يكون قوة اقتراح فاعلة في المجتمع.
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ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, كان اللقاء مناسبة تم التوقف فيها عند جملة من المحطات التاريخية التي عرفتها تونس واستشراف عديد من الأوضاع والحلول في مجال الثقافة والتربية والشباب خاصة، حتى يكون قوة اقتراح فاعلة في المجتمع.
اقرأ أيضا: جيلبار نقاش: الثورة التونسية قوية ولم تمّت قد تغمض عينيها لكنها سرعان ما تفتحهما
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