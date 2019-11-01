الحوار التونسي ترفض منح نقابة السلك الديبلوماسي حق الرد على تصريحات الوزير المُقال خميس الجهيناوي

Vendredi 01 Novembre 2019



باب نات

- أكّد عضو نقابة السلك الديبلوماسي هيثم باللطيف أن قناة الحوار التونسي رفضت منحه حق الرد على تصريحات وزير الخارجية المُقال خميس الجهيناوي خلال استضافته في برنامج تونس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر .ونشر هيثم باللطيف تدوينة مطولة ردّ فيها على تصريحات الجهيناوي وقال إن ردّه سيكون بمثابة المرجع للجهيناوي "لنتعلم من بعضنا ما معنى أن تكون دبلوماسيا جديرا بتمثيل تونس في القرن الحادي والعشرين".ونزل الخميس 31 أكتوبر، باللطيف ضيفا على قناة التاسعة شدّد فيها على أن أسوأ الفترات التي مرت بها وزارة الشؤون الخارجية هي فترة خميس الجهيناوي.كما تحدّث مرّة أخرى على التجاوزات في فترة الجهيناوي في علاقة بالتعيينات أو بخصوص شبهات فساد على غرار الملف المتعلّق بسفارة تونس بمالطا مجدّدا اتهام الجهيناوي بالتستر على الفساد.