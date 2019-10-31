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رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء الديوان الرئاسي بمناسبة انتهاء مهامهم

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 31 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، أعضاء الديوان الرئاسي بمناسبة انتهاء مهامهم برئاسة الجمهورية.

وقدّم رئيس الدولة شكره لأعضاء الديوان على ما بذلوه من مجهودات في إطار أداء مهامهم.


ومن جانبهم، عبّر أعضاء الديوان لسيادة رئيس الجمهورية عن تمنيّاتهم بالنجاح والتوفيق في مهامه على رأس الدولة.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191925

Mandhouj  (France)  |Jeudi 31 Octobre 2019 à 18h 28m |           
فريق يمشي، فريق يأتي، و يا سعدك يا فاعل الخير ، و إلي خليت وراك صفحة طيبة .
تلك هي الديمقراطية .
#توزس_حالة_وعي



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