رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء الديوان الرئاسي بمناسبة انتهاء مهامهم

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 31 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، أعضاء الديوان الرئاسي بمناسبة انتهاء مهامهم برئاسة الجمهورية.
وقدّم رئيس الدولة شكره لأعضاء الديوان على ما بذلوه من مجهودات في إطار أداء مهامهم.
ومن جانبهم، عبّر أعضاء الديوان لسيادة رئيس الجمهورية عن تمنيّاتهم بالنجاح والتوفيق في مهامه على رأس الدولة.
وقدّم رئيس الدولة شكره لأعضاء الديوان على ما بذلوه من مجهودات في إطار أداء مهامهم.
ومن جانبهم، عبّر أعضاء الديوان لسيادة رئيس الجمهورية عن تمنيّاتهم بالنجاح والتوفيق في مهامه على رأس الدولة.
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