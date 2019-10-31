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رئيس الجمهورية يستقبل كلّا من أمين عام حزب تيّار المحبّة والناطق الرسمي للحزب

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 31 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، كلّا من حسان الحناشي أمين عام حزب تيّار المحبّة وعصام البرقوقي الناطق الرسمي للحزب.

وصرَّح الناطق الرسمي لحزب تيّار المحبّة أنّ اللقاء مثّل مناسبة لتهنئة رئيس الجمهورية على نيله ثقة الشعب التونسي وتناول عدةّ مواضيع تتعلّق بسبل الحفاظ على أمل كافة المواطنين في غد أفضل بفضل الشرعيّة الواسعة التي حظي بها رئيس الدولة في الانتخابات الأخيرة.


من جانبه، أفاد عصام البرقوقي أنّ رئيس الدولة أكّد على دوره الجامع لمختلف الأطراف والتزامه باتخاذ المبادرات الكفيلة بدفع الأوضاع بالبلاد نحو الأفضل. وأضاف أنّ ممثّلي حزب تيّار المحبّة بمجلس نوّاب الشعب سيكونون سندا لرئيس الجمهورية في مبادراته الرئاسية بما يخدم المصلحة الوطنية.



  
  
     
  
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