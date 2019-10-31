تاجيل قضية الشهيد محمد البراهمي الى جلسة 21 فيفري 2020...

Jeudi 31 Octobre 2019



باب نات

- اجلت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضية الشهيد محمد البراهمي الى جلسة 21فيفري 2020 ..هذا وقررت الدائرة رفض مطلب الافراج عن المتهم رياض الورتاني ...يذكر ان هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي كانوا قد طلبوا إضافة التقارير المتعلقة بالمكالمات الصادرة والواردة على هاتف أبو عياض وعدة متهمين في القضية كما اشاروا الى ان أبو بكر الحكيم منفذ عملية الاغتيال قد أستعمل عدة هواتف جوالة بشرائح تحمل جنسيات اجنبية...وكان الشهيد محمّد البراهمي قد اغتيل يوم 25 جويلية 2013 امام منزله بجهة حي الغزالة من ولاية اريانة