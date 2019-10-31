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استرجاع عقار دولي فلاحي بمعتمديتي البطان ومجاز الباب

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - ، تمكنت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة أمس الإربعاء 30/10/2019 من إسترجاع عقار دولي فلاحي مقدرة مساحته بحوالي 25 هكتار.

ويتمثل العقار في جزء من رسم عقاري تابع للضيعة الدولية الفلاحية"الكليوة برج التومي" الكائنة بمعتمديتي البطان ومجاز الباب من ولايتي منوبة وباجة والمشتمل على أراضي بيضاء محترثة مستغلة بدون صفة.


وتم إسترجاع العقار المذكور بموجب تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي باجة بطلب من الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة وذلك بحضور جميع الهياكل الإدارية المعنية وبالاستعانة بالقوة العامة. وقد تولت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة تسليم العقار المستردّ إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية ( وحدة التصرف في الأراضي الدّولية المسنرجعة بتونس ) للتحوز به بصفة وقتية إلى أن يتم توظيفه لاحقا.

يذكر أنه تمّ استرجاع حوالي 12041 هك من الأراضي الدّولية بولاية باجة منذ انطلاق حملة الاسترجاع الوطنية.

  
  
     
  
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