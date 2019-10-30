حُجزت داخله مسدسات: السجن لصاحب اليخت الفرنسي

Mercredi 30 Octobre 2019
أذنت النيابة العمومية ببنزرت بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق أجنبي فرنسي الجنسية من أجل حيازته لأسلحة خفيفة وذخيرة (أربعة مسدسات) وإحالته على أنظار رئيس الدائرة الجناحية للبت في وضعيته.
وكانت فرقة الحرس الديواني بالميناء الترفيهي ببنزرت قد تمكنت يوم الاثنين الماضي إثر تفتيش يخت من حجز أربعة مسدسات مع كمية من الذخيرة الحية .
ويذكر أن صاحب اليخت أكد خلال سؤاله من قبل المصالح الديوانية انه لا يحمل معه أي شيء ممنوع، غير انه بتفتيش اليخت تم العثور على الأسلحة المذكورة.
المصدر موزاييك
وكانت فرقة الحرس الديواني بالميناء الترفيهي ببنزرت قد تمكنت يوم الاثنين الماضي إثر تفتيش يخت من حجز أربعة مسدسات مع كمية من الذخيرة الحية .
ويذكر أن صاحب اليخت أكد خلال سؤاله من قبل المصالح الديوانية انه لا يحمل معه أي شيء ممنوع، غير انه بتفتيش اليخت تم العثور على الأسلحة المذكورة.
المصدر موزاييك
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Par:sarramba (France )
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