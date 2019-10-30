طلاق ''K2' ونسرين بن علي

Mercredi 30 Octobre 2019



أكّد مصدر مقرّب من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لاذاعة موزاييك طلاق مغني الراب كريم الغربي المعروف بـ ''كادوريم''ونسرين بن علي بعد علاقة دامت لأشهر رغم تتدخل العائلة للصلح.ويذكر أنّ ''كادوريم'' ونسرين بن علي كانا قد عقدا قرانهما في شهر جانفي الماضي في السعودية بحضور أفراد عائلتها.