حضر خلالها سوى متهم فقط ..تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي

Mardi 29 Octobre 2019



باب نات

طلبات هيئة الدفاع

محامو المتهمين

تاخير ....

- باشرت اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2019 الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي يوم 25 جويلية 2013 امام منزله بجهة حي الغزالة من ولاية اريانة .وقد لم يحضر الجلسة ألا المتهم رياض الورتاني في حين رفض بقية المتهمين الصعود لجلسة المحاكمة من بينهم احمد المالكي المكنى بالصومالي ومحمد العوادي قائد الجناح العسكري لتنظيم انصار الشريعة المحظور المسؤول عن الاغتيالات .وقد بينت النيابة ان المتهمين تم جلبهم وقد رفضوا الصعود للجلسة .وقد حضر القائمين بالحق الشخصي في حق عائلة الشهيد محمد البراهمي وممثلين عن مؤسسة الشهيد محمد البراهمي وجمعية 17 ديسمبر وحزب التيار الشعبي والاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمة التونسية للدفاع والجمعية التونسية للمحامين الشبان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية هوية المقاومة وجمعية محمد البراهمي للسلم والتضامن والتنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية ....وقد حضر اعضاء هيئة الدفاع وطلبوا التاخير لتصحيح اجراءات الدعوى المدنية في حق القائمين بالحق الشخصي ....وباعطاء الكلمة الاستاذ رضا الردواي أحد اعضاء هيئة الدفاع انه لم يضف الى ملف الاغتيال التساخير المتعلقة بالمكالمات الصادرة والواردة على أبو عياض مشيرا الى انه تم اتلاف تلك المكالمات طالبا إضافة اعمدة الاتصالات السابقة والاحقة و التى جدت بين المتهمين امام محيط الشهيد محمد البراهمي يوم اغتياله وان الابحاث كشفت ان 15ارهابيا كانوا في محيط عملية الاغتيال مطالبا بإضافة عمود الاتصالات المذكورة مؤكدا انه لابد من التحرير على اعوان الضابطة العدلية التى تعهدت بالبحث في المكالمات الصادرة والواردة على ابو بكر الحكيم وعن الدين عبد الاوي واحمد المالكي وعدم اضافتها لملف القضية مبينا انه يطالب بإضافة جميع المكالمات الصادرة والواردة على الهواتف الجوالة المتعلقة بعز الدين عبد الاوي وكريم القلاعي ومحمد العكاري وعبد الرؤوف الطالبي واضافة تلك الاتصالات ..... موضحا ان أبو بكر الحكيم كان يستعمل عدد كبير من الهواتف الجوالة موضحا ان أبو يكر الحكيم كان محل رصد من قبل الوحدات الأمنية منذ حلوله الى تونس في جوان 2013 وانه اثر 2 جويلية 2013 اصبح محل تفتيش مطالبا بضرورة إضافة قائمة الاتصالات لمعرفة الفاعلين والاشخاص الذين ساعدوه في تنفيذ عملية الاغتيال ثم الفرار موضحا ان أبو كر الحكيم كان يتصل دوما بزوجته موضحا ان القاضي المقرر بين ان الهواتف التى كانت بحوزة أبو بكر الحكيم استعملها أيضا ابو عياض و كريم القلاعي عبد الرؤوف الطالبي وعز الدين عبد الاوي.موضحا ان شرائح النداء كانت بهويات اجانب ..وحضر نزار الكرمي في حق بقية زملائه وفوض النظر في التاخير وطلب الافراج عن منوبه رياض الورتاني من سجن ايقافه..وقد فوضت النيابة التاخير استجابة لطلبات هيئة الدفاع في قضية الشهيد محمد البراهمي .المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للنظر في جملة الطلبات وتحديد موعد قادم لمحاكمة المتهمين .