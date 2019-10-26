بداية من الثلاثاء القادم..صفاقس تحتضن المؤتمر الدولي الرابع حول ''العلوم الهندسية للبيولوجيا والطب ESBM'19''

Samedi 26 Octobre 2019
تحت شعار "الطب النانوي: طب المستقبل" ، تحتضن كلية الطب بصفاقس بداية من يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 إلى غاية يوم الخميس 31 أكتوبر من الشهر ذاته، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع حول "العلوم الهندسية للبيولوجيا والطب ESBM'19" وذلك بتنظم من الجمعية التونسية للباحثين الجامعيين و بالتعاون مع جامعة صفاقس.
الأستاذ الجامعي بكلية العلوم بصفاقس رمزي معالج وهو رئيس المؤتمر الدولي الرابع حول "العلوم الهندسية للبيولوجيا والطب ESBM'19"، أفاد ان هذا المؤتمر سيجمع عددا من الباحثين الدوليين (الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسويسرا ..) في مجال التقنيات النانوية وتطبيقاتها في التكنولوجيا الحيوية والطب ، بالإضافة إلى 200 باحث في الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في مجالات المواد ، الأجهزة ، التكنولوجيا الحيوية والطب.
كما أضاف، انه سيتم عرض جملة من المداخلات الشفاهية والمعلقات لعدد من الباحثين المشاركين وعرض عدة محاضرات يلقيها أساتذة تونسيون وأجانب.
وائل الرميلي
الأستاذ الجامعي بكلية العلوم بصفاقس رمزي معالج وهو رئيس المؤتمر الدولي الرابع حول "العلوم الهندسية للبيولوجيا والطب ESBM'19"، أفاد ان هذا المؤتمر سيجمع عددا من الباحثين الدوليين (الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسويسرا ..) في مجال التقنيات النانوية وتطبيقاتها في التكنولوجيا الحيوية والطب ، بالإضافة إلى 200 باحث في الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في مجالات المواد ، الأجهزة ، التكنولوجيا الحيوية والطب.
كما أضاف، انه سيتم عرض جملة من المداخلات الشفاهية والمعلقات لعدد من الباحثين المشاركين وعرض عدة محاضرات يلقيها أساتذة تونسيون وأجانب.
وائل الرميلي
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Par:slimene (Tunisia )
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