صلاح الدين البرقاوي يستقيل من مشروع تونس

Samedi 26 Octobre 2019
باب نات - أعلن القيادي والنائب عن بحركة مشروع تونس، صلاح الدين البرقاوي، اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، إستقالته من الحزب.
وقال البرقاوي في تدوينة على صفحته الرسمية فايسبوك: 'أعلن منذ اليوم إنهاء انتمائي إلى أي حزب، وأتمنى كل التوفيق ومزيدا من الحظ للمشغولين بهموم الوطن.'
وقال البرقاوي في تدوينة على صفحته الرسمية فايسبوك: 'أعلن منذ اليوم إنهاء انتمائي إلى أي حزب، وأتمنى كل التوفيق ومزيدا من الحظ للمشغولين بهموم الوطن.'
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Par:sarramba (France )
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