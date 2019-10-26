صلاح الدين البرقاوي يستقيل من مشروع تونس

Samedi 26 Octobre 2019



باب نات

- أعلن القيادي والنائب عن بحركة مشروع تونس، صلاح الدين البرقاوي، اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، إستقالته من الحزب.وقال البرقاوي في تدوينة على صفحته الرسمية فايسبوك: 'أعلن منذ اليوم إنهاء انتمائي إلى أي حزب، وأتمنى كل التوفيق ومزيدا من الحظ للمشغولين بهموم الوطن.'