Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Dihk O La3b  

صلاح الدين البرقاوي يستقيل من مشروع تونس

Samedi 26 Octobre 2019

Samedi 26 Octobre 2019
باب نات - أعلن القيادي والنائب عن بحركة مشروع تونس، صلاح الدين البرقاوي، اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، إستقالته من الحزب.


وقال البرقاوي في تدوينة على صفحته الرسمية فايسبوك: 'أعلن منذ اليوم إنهاء انتمائي إلى أي حزب، وأتمنى كل التوفيق ومزيدا من الحظ للمشغولين بهموم الوطن.'




  
  
     
  
rtt-8b7f7b0eb6e544c4725cf1b8f973f8ea-2019-10-26 11:22:13






0 de 0 commentaires pour l'article 191630



En continu

السبت 26 أكتوبر 2019 | 27 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:58 17:31 15:05 12:10 06:37 05:10
20°
 22° % 56 :الرطــوبة
تونــس 19°
1.5 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
22°-1923°-1823°-1723°-1724°-16
  • Avoirs en devises
    18505,6

  • (25 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15134 DT        1$ =2,83550 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 oct)   229,6 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572086867|191630 745|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires