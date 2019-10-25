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رئيس الجمهورية يستقبل محمّد عبّو ومحمد الحامدي

Vendredi 25 Octobre 2019

Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء يوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، الأمين العام لحزب التيّار الديمقراطي محمّد عبّو ونائبه محمد الحامدي.

وأفاد محمد عبّو أن اللقاء مثّل مناسبة أكّد فيها رئيس الجمهورية تصوّراته المتعلّقة باحترام الدستور وحماية الحقوق والحريات وإيمانه العميق بأن بلادنا يمكن أن تتغيّر نحو الأفضل بتضافر جهود جميع الوطنيين الصادقين.


وقدّم أمين عام التيّار الديمقراطي مقترحات الحزب للمرحلة القادمة، مشدّدا على مساندته لرئيس الجمهورية قيس سعيد باعتباره رئيس كل التونسيين ورمز وحدتهم.

  
  
     
  
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