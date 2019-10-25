قتل في إحدى معارك داعش الارهابي...تزوجت من جهادي فورطها واطفالها في قضية ارهابية

Vendredi 25 Octobre 2019



باب نات

- احضرت اليوم الجمعة الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ام لطفلين تبلغ من العمر 25 سنة موقوفة وجهت لها تهم الانضمام الى تنظيم ارهابي خارج تراب الجمهورية والسفر خارج تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية وتلقى تدريبات خارج تراب الجمهورية ...وذلك على خلفية سفرها خلال سنة 2013 مع زوجها الذي تبنى الفكر الجهادي التكفيري الى سوريا وانضما الى تنظيم داعش الارهابي وخلال سنة 2014 انجبت ابنتها الاولى ثم خلال سنة 2015 رزقت بطفلها الثاني وبعد فترة قتل زوجها في إحدى المعارك التى دارت بين داعش الارهابي وجيش النظام السوري فقررت العودة الى تونس وخلال محاولتها اجتياز الحدود السورية التركية مع أحد المهربين فتم القبض عليها وايداعها بمركز الايواء وبعد فترة حوكمت واصدر في حقها القضاء التركي حكما ب6 سنوات سجنا قضت منها عام سجنا ثم تم ترحيلها الى تونس لتقضي بقية العقوبة رفقة طفليها اللذين تسلمتهما جدتهما ...وقد حضرت محاميتها وبينت للمحكمة ان منوبتها تزوجت في سن 18 سنة وقد غدر بها زوجها وسفّرها معه الى سوريا وانها لم تنظم الى أي تنظيم ارهابي ولم تتلقى تدريبات أو تشارك في أي معركة من معارك داعش الارهابي مؤكدة ان لها طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وطفل عمره 3 سنوات وانهما في امس الحاجة لرعايتها موضحة أنهما يعانيان من عقد نفسية جراء الاحداث الدوموية والحرب التى عاشوها في سوريا وان ابنها عندما يرى زي امني تنتابه حالة من الهستيريا ... طالبة في السياق ذاته الافراج عنها عنها من السجن حتى توفر حاجيات طفليها وتحيطهما بالرعاية الازمة ...هيئة المحكمة قررت تاخير القضية الى شهر نوفمبر المقبل وحجز القضية أثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج ...