على قناة التاسعة: االمواطنة التي تهكّم عليها بوغلاب بسبب الكريطة تكشف عن وسام والدها في مقاومة المستعمر

Samedi 19 Octobre 2019
باب نات - يستضيف نوفل الورتاني في برنامجه " لاباس" الذي يبث على قناة التاسعة المواطنة من سيدي بوزيد والتي تهكّم عليها الاعلامي محمد بوغلاب بسبب تنقلها بالكريطة عند تصويتها لقيس سعيد.
واظهرت المواطنة شهادة تقدير ووساما تحصل عليهما والدها بعد الاستقلال لجهوده في مكافحة المستعمر.
كما قام نوفل الورتاني باظهار شهادة شكر تضمن وعدا براتب قار حيث طلب من المناضل الحضور الى العاصمة للتمتع بالجراية لكنه رفض ذلك.
وقالت المواطنة من سيدي بوزيد " ابي رفض الحصول على المال لانه يعتبر ما قام به جهاد في سبيل الله وفي سبيل الوطن لا يجزى عليه بمال".
وكانت تصريحات الاعلامي محمد بوغلاب بخصوص السيدة صاحبة عربة الحصان “الكريطة” أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واظهرت المواطنة شهادة تقدير ووساما تحصل عليهما والدها بعد الاستقلال لجهوده في مكافحة المستعمر.
كما قام نوفل الورتاني باظهار شهادة شكر تضمن وعدا براتب قار حيث طلب من المناضل الحضور الى العاصمة للتمتع بالجراية لكنه رفض ذلك.
وقالت المواطنة من سيدي بوزيد " ابي رفض الحصول على المال لانه يعتبر ما قام به جهاد في سبيل الله وفي سبيل الوطن لا يجزى عليه بمال".
وكانت تصريحات الاعلامي محمد بوغلاب بخصوص السيدة صاحبة عربة الحصان “الكريطة” أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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