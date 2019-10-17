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البنك المركزي يضع للعموم موقع واب للاطلاع على المعطيات المسجلة بمركزية المعلومات

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
بلاغ صحفي - في إطار تعصير الخدمات الإدارية يعلم البنك المركزي التونسي أنه وضع منذ يوم الأثنين 14 أكتوبر 2019 على ذمة العموم موقع واب عبر الرابط https://online.bct.gov.tn يمكّن الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية من الاطلاع مجانا على المعطيات التي تخصّهم والمسجلة بمركزية معلومات البنك المركزي التونسي والمتعلقة بـ:
قائم القروض المهنية (مركزية المخاطر)،
قائم القروض المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين (مركزية قروض الأشخاص الطبيعيين)،
القروض التي تمّ التفويت فيها لفائدة شركات استخلاص الديون،

القوائم المالية والمؤشرات المالية وكذلك التموقع القطاعي للشركة (مركزية الموازنات)،
عوارض دفع الشيكات (مركزية الشيكات غير المستخلصة).

وللنفاذ إلى المعلومات آنفة الذكر يشترط أولا التسجيل عبر الرابط https://online.bct.gov.tn ثم تفعيل هذا التسجيل بالحضور الشخصي للمعني بالأمر أو ممثله القانوني لدى مقر البنك المركزي التونسي أو أحد فروعه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو أحد الفروع البنكية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مع إيداع الوثائق المطلوبة والمحددة بالموقع.

ويمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين مواصلة الاطلاع على المعطيات التي تخصهم والمسجلة بمركزية المعلومات بشبابيك البنك المركزي التونسي سواء بمقره الرئيسي أو بأحد فروعه. وتخضع هذه الخدمة إلى دفع معلوم حسب نوعية الخدمة انطلاقا من 15نوفمبر 2019.
و قد خضع هذا الموقع لعملية تدقيق خارجي في مجال السلامة المعلوماتية من قبل خبير مصادق عليه من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

  
  
     
  
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