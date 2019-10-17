على اذاعة شمس: مشادة كلامية بين ممثل ممثل ائتلاف الكرامة و حمزة البلومي

Jeudi 17 Octobre 2019
باب نات - شهد الاربعاء 16 أكتوبر، برنامج الماتينال على إذاعة شمس أف أم مشادة كلامية حادة بين مقدّم البرنامج حمزة البلومي وممثل ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي.
ومع انطلاق الحوار توجّه عبد اللطيف العلوي لحمزة البلومي قائلا "قبل الاجابة على الأسئلة أنتم في هذا البرنامج احترفتم تشويه ائتلاف الكرامة ووصفتمونا بالارهابيين والدواعش فهل أنتم مازلتم مصرّون على هذا الوصف؟".
وتابع العلوي قائلا "التسجيلات موجودة على وصفكم لنا بالدواعش وهي في طريقها إلى القضاء".
فردّ البلومي بأنه سبق أن تقدّم بشكاية في قضية ارهابية ضد أحد المنتمين لائتلاف الكرامة وذلك في اشارة لراشد الخياري قال إنه دعا في مقالات له بتصفيته وتساءل البلومي مستنكرا "هل هذا ارهاب أم لا؟".
فأجاب العلوي "القضاء هو الفيصل واذا كان لديك حق ستأخذه لكن هناك أيضا ارهاب اعلامي حيث أنكم تستبيحون لحوم الناس وأنتم لستم فوق النقد".
وتواصلت المشادة الكلامية والاتهامات المتبادلة بين الطرفين لحوالي 10 دقائق قبل أن يعود الهدوء ويتواصل الحوار وقد قامت إذاعة شمس أف أم بحذف هذا الجزء الذي قام العلوي بتسجيله ونشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك.
ومع انطلاق الحوار توجّه عبد اللطيف العلوي لحمزة البلومي قائلا "قبل الاجابة على الأسئلة أنتم في هذا البرنامج احترفتم تشويه ائتلاف الكرامة ووصفتمونا بالارهابيين والدواعش فهل أنتم مازلتم مصرّون على هذا الوصف؟".
وتابع العلوي قائلا "التسجيلات موجودة على وصفكم لنا بالدواعش وهي في طريقها إلى القضاء".
فردّ البلومي بأنه سبق أن تقدّم بشكاية في قضية ارهابية ضد أحد المنتمين لائتلاف الكرامة وذلك في اشارة لراشد الخياري قال إنه دعا في مقالات له بتصفيته وتساءل البلومي مستنكرا "هل هذا ارهاب أم لا؟".
فأجاب العلوي "القضاء هو الفيصل واذا كان لديك حق ستأخذه لكن هناك أيضا ارهاب اعلامي حيث أنكم تستبيحون لحوم الناس وأنتم لستم فوق النقد".
وتواصلت المشادة الكلامية والاتهامات المتبادلة بين الطرفين لحوالي 10 دقائق قبل أن يعود الهدوء ويتواصل الحوار وقد قامت إذاعة شمس أف أم بحذف هذا الجزء الذي قام العلوي بتسجيله ونشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك.
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Par:independentMen (Tunisia )
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