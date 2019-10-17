Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Hallet Layali  

على اذاعة شمس: مشادة كلامية بين ممثل ممثل ائتلاف الكرامة و حمزة البلومي

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
باب نات - شهد الاربعاء 16 أكتوبر، برنامج الماتينال على إذاعة شمس أف أم مشادة كلامية حادة بين مقدّم البرنامج حمزة البلومي وممثل ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي.

ومع انطلاق الحوار توجّه عبد اللطيف العلوي لحمزة البلومي قائلا "قبل الاجابة على الأسئلة أنتم في هذا البرنامج احترفتم تشويه ائتلاف الكرامة ووصفتمونا بالارهابيين والدواعش فهل أنتم مازلتم مصرّون على هذا الوصف؟".


وتابع العلوي قائلا "التسجيلات موجودة على وصفكم لنا بالدواعش وهي في طريقها إلى القضاء".

فردّ البلومي بأنه سبق أن تقدّم بشكاية في قضية ارهابية ضد أحد المنتمين لائتلاف الكرامة وذلك في اشارة لراشد الخياري قال إنه دعا في مقالات له بتصفيته وتساءل البلومي مستنكرا "هل هذا ارهاب أم لا؟".

فأجاب العلوي "القضاء هو الفيصل واذا كان لديك حق ستأخذه لكن هناك أيضا ارهاب اعلامي حيث أنكم تستبيحون لحوم الناس وأنتم لستم فوق النقد".

وتواصلت المشادة الكلامية والاتهامات المتبادلة بين الطرفين لحوالي 10 دقائق قبل أن يعود الهدوء ويتواصل الحوار وقد قامت إذاعة شمس أف أم بحذف هذا الجزء الذي قام العلوي بتسجيله ونشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك.


  
  
     
  
rtt-e27699a9a95edc68c353578fc91ad61b-2019-10-17 10:28:02






0 de 0 commentaires pour l'article 191124



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الخميس 17 أكتوبر 2019 | 18 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:09 17:43 15:14 12:12 06:28 05:02
25°
 29° % 57 :الرطــوبة
تونــس 20°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
29°-2028°-1932°-2032°-2330°-21
  • Avoirs en devises
    18522,5

  • (16 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14076 DT        1$ =2,84677 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 oct)   1212,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571310375|191124 7008|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires