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هيئة الانتخابات تعلن بصفة رسمية الأستاذ قيس سعيّد رئيسا للجمهورية

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
باب نات - عقدت الخميس 17 أكتوبر، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ندوة صحفية أعلن خلالها رئيس الهيئة نبيل بفون استكمال مسار الانتخابات الرئاسية.
وقال بفون إنه وبعد استيفاء الطعون تصبح النتائج الأولية التي تم الاعلان عنها نتائج نهائية معلنا بصفة رسمية قيس سعيّد رئيسا للجمهورية.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191123

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Jeudi 17 Octobre 2019 à 11h 21m |           
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
أسأل الله أن يوفقه لخير العمل وأن يسدد خطاه لصالح تونس والأمة جمعاء



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