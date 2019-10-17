هيئة الانتخابات تعلن بصفة رسمية الأستاذ قيس سعيّد رئيسا للجمهورية

Jeudi 17 Octobre 2019



باب نات

- عقدت الخميس 17 أكتوبر، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ندوة صحفية أعلن خلالها رئيس الهيئة نبيل بفون استكمال مسار الانتخابات الرئاسية.وقال بفون إنه وبعد استيفاء الطعون تصبح النتائج الأولية التي تم الاعلان عنها نتائج نهائية معلنا بصفة رسمية قيس سعيّد رئيسا للجمهورية.