يوسف الصدّيق: معاداة بعض الاعلاميين لقيس سعيّد وسعيهم للحط منه ساهم في انتصاره الساحق

Mercredi 16 Octobre 2019
باب نات - عاتب الثلاثاء 15 أكتوبر، المفكر والفيلسوف يوسف الصديق، الاعلامية مريم بالقاضي خلال استضافتها له في برنامجها تونس اليوم وذلك في علاقة بالحملة ضد الرئيس المنتخب قيس سعيّد.
وقال الصدّيق مخاطبا مريم بالقاضي "اسمحي لي بانتقاد بعض القنوات منها قناتكم فالضوضاء المبالغ فيها في الحط من قيس سعيّد زادت في رصيده" في اشارة إلى أن ذلك كان من أسباب الانتصار الساحق له".
وأوضح الصديق أن الحوار التونسي كانت تنتصر لمنافس قيس سعيّد وقال موجها كلامه لمريم بالقاضي "ليس عيبا في أن يكون لكم مرشّح تنتصرون له لكن المعاداة المبالغ فيها له زادت في رصيده".
وتابع بأن الشعب التونسي شاهد حملة ضدّ قيس سعيّد لكن شاهد في المقابل أناقة منه في عدم الرد وفي عدم القيام بحملة باعتبار أن منافسه كان في السجن.
وقال الصدّيق "قيس سعيّد كان صادقا ونظافته جعلت الشباب يلتفّون حوله وينتقل بنا من مرحلة الأب كما هو الحال في عهد بورقيبة إلى مرحلة الأخ الأكبر وكل هذه العناصر ساهمت أيضا في انتصاره".
الفيديو: الدقيقة17 و 55ث
وقال الصدّيق مخاطبا مريم بالقاضي "اسمحي لي بانتقاد بعض القنوات منها قناتكم فالضوضاء المبالغ فيها في الحط من قيس سعيّد زادت في رصيده" في اشارة إلى أن ذلك كان من أسباب الانتصار الساحق له".
وأوضح الصديق أن الحوار التونسي كانت تنتصر لمنافس قيس سعيّد وقال موجها كلامه لمريم بالقاضي "ليس عيبا في أن يكون لكم مرشّح تنتصرون له لكن المعاداة المبالغ فيها له زادت في رصيده".
وتابع بأن الشعب التونسي شاهد حملة ضدّ قيس سعيّد لكن شاهد في المقابل أناقة منه في عدم الرد وفي عدم القيام بحملة باعتبار أن منافسه كان في السجن.
وقال الصدّيق "قيس سعيّد كان صادقا ونظافته جعلت الشباب يلتفّون حوله وينتقل بنا من مرحلة الأب كما هو الحال في عهد بورقيبة إلى مرحلة الأخ الأكبر وكل هذه العناصر ساهمت أيضا في انتصاره".
الفيديو: الدقيقة17 و 55ث
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Par:BABANETTOO (France )
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