أيام قرطاج السينمائية 2019: قائمة الأفلام الوثائقية التونسية الطويلة والقصيرة في المسابقات الرسمية

Mardi 15 Octobre 2019



باب نات

الغياب / فاطمة الرياحي (إنتاج 2018)

على العارضة / سامي التليلي (إنتاج 2019)

"فتح الله " TV / وداد الزغلامي (إنتاج 2019)

أهل الكهف/ فخري الغزال (إنتاج 2019)

من طين/ يونس بن سليمان (إنتاج 2019)

- تشارك تونس في المسابقات الرسمية للفيلم الوثائقي لأيّام قرطاج السينمائية 2019 ''دورة نجيب عيّاد'' بــ 5 أفلام، ثلاث منها طويلة وعملين قصيرين وذلك من بين 40 عملا سينمائيا روائيا ووثائقيا طويلا وقصيرا وستتنافس الوثائقيات التونسية على جوائز المهرجان وهي التانيت الذهبي لأفضل فيلم وثائقي طويل، التانيت الذهبي لأفضل فيلم وثائقي قصير،التانيت الفضي لفيلم وثائقي طويل، التانيت الفضي لفيلم وثائقي قصير،التانيت البرنزي لفيلم وثائقي طويل والتانيت البرنزي لفيلم وثائقي قصير."الغياب" للمخرجة التونسية فاطمة الرياحي ينافس على جوائز تانيت الوثائقي الطويل بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان إدفا(IDFA) العالمي للأفلام الوثائقية في أمستردام.و"الغياب" ومدته 90 دقيقة هو أول عمل تسجيلي طويل لفاطمة الرياحي التي سبق وأخرجت فيلم "تونس..الثورة مستمرة".عن "توفيق" الجهادي في حرب البوسنة تنطلق حكاية فيلم "الغياب"..تغوص فاطمة الرياحي في خفايا حياة عائلية لثلاث بنات هن يمنية، إيمان وخديجة يدفعن ثمن خطأ لم يرتكبنه، يعود لسنوات زواج والدهم التونسي من والدتهم البوسنية.استغرق فيلم "الغياب" من مخرجته ثلاث سنوات كاملة على مستوى الاعداد والكتابة وتواصل تصوير مشاهده عامين ونصف.بعد تقديمه لثلاث أفلام قصيرة بين سنتي 2005 و2008، ودراسته لتقنيات الوثائقيات بورشات مدرسة السينما فاران بباريس، اتجه سامي التليلي للبحث والدراسة المعمقة في اختصاص الاداب المعاصرة بفرنسا.. صاحب جائزة أفضل مخرج في مهرجان أبوظبي السينمائي بفيلم "يلعن بو الفسفاط" (2012) يعود لمنافسات أيام قرطاج السينمائية 2019 من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر بالفيلم الطويل "على العارضة" ..في 96 دقيقة يقدم سامي التليلي رؤيته الخاصة لسنة 1978 والتي ارتبطت عند التونسيين بملحمة الأرجنتين الكروية غير أنها في ذهن مخرج فيلم "على العارضة" ترافقها حيرة "لماذا ترفض والدته مشاهدة مباريات كرة القدم فهل لسنة 1978 قصة أخرى تتجاوز الملحمة التاريخية لكرة القدم التونسية؟"على العارضة" لسامي التليلي هو من إنتاج "نوماديس إيمدج" و""MILLE ET UNE PRODUCTIONS.تأخذنا كاميرا وداد الزغلامي في رحلة إلى أعماق الواقع التونسي في فيلمها الوثائقي الأحدث "فتح الله TV" ومدته 80 دقيقة.. في قصص لخمس شبان، تكشف المخرجة تحول تونس من الدكتاتورية إلى الديمقراطية بين سنتي 2007 و2017."فتح اللهTV " من انتاج "أوليسون" وقد سبق وشارك في برنامج "تكميل" 2018 وحصل على منحة من قبل المنظمة الدولية للهجرة "OIM" و"فتح اللهTV " هو الفيلم الوثائقي الطويل الأول لوداد الزغلامي بعد تجربة الروائي القصير "Presque un plaisir" (2016).وفي مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة تحضر تونس بعملين خلال فعاليات أيام قرطاج السينمائية 2019 (دورة نجيب عياد) سبق وشارك كلاهما في فعاليات مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي في دورته 72.اختار فخري الغزال وهو أساسا مصور محترف، تقنية كاميرا سوبر 8 واللونين الأبيض والأسود في جماليات فيلمه "أهل الكهف" (انتاج ROSA LUXEMBURG STIFTUNG)). "أهل الكهف" ومدته 20 دقيقة هو رسائل مفتوحة وجهها المخرج لاثنين من مغني الراب في رحلة هجرتهما السرية من الرديف إلى فرنسا.هاجسه الفنون المعاصرة، يونس بن سليمان هو طالب في فن العمارة وتشكل خياراته الجمالية فكرة الوجودية في تعبيراتها الابداعية المستوحاة من الطبيعة والحياة بتناقضاتها."من طين" أو "كل شيء يأتي من التراب" ومدته 9 دقائق هو فيلم وثائقي قصير أنتج في إطار الدورة السادسة لبرنامج خطوات في أكتوبر 2018 ويحاول في مضامينه محو الحدود بين الفن، العمارة، التصوير الفوتوغرافي والسينما.