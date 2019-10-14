أمير قطر يجري اتصالا بالرئيس التونسي المنتخب

Lundi 14 Octobre 2019
باب نات - أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، مع الرئيس المنتخب قيس سعيد هنأه خلاله على فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسي متمنيا له التوفيق والسداد.
ووفق وكالة الأنباء القطرية قنا , أكد الأمير وقوف دولة قطر الدائم مع تونس منذ بداية الثورة ودعمها لتطلعات الشعب التونسي الشقيق، مشيدا بنجاح تجربة تونس الديمقراطية.
من جانبه أعرب الرئيس المنتخب عن شكره وتقديره لدولة قطر قيادة وشعبا منوها بعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت مساء اليوم الاثنين، في مركزها الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي جمعت المرشحين قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (مرشح حزب "قلب تونس") والتي أسفرت عن فوز سعيد بـ 72.71 بالمائة من أصوات الناخبين في الداخل والخارج.
وأسفرت عمليات فرز الأصوات خلال الانتخابات، التي جرت أمس الأحد في 33 دائرة انتخابية، على حصول المرشحين على النسب المائوية التالية من مجمل اصوات الماخبين والذين قدرت الهيئة عددهم بـ 3 مليون و 892 الفا و85 ناخبا.
ووفق وكالة الأنباء القطرية قنا , أكد الأمير وقوف دولة قطر الدائم مع تونس منذ بداية الثورة ودعمها لتطلعات الشعب التونسي الشقيق، مشيدا بنجاح تجربة تونس الديمقراطية.
من جانبه أعرب الرئيس المنتخب عن شكره وتقديره لدولة قطر قيادة وشعبا منوها بعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت مساء اليوم الاثنين، في مركزها الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي جمعت المرشحين قيس سعيد (مستقل) ونبيل القروي (مرشح حزب "قلب تونس") والتي أسفرت عن فوز سعيد بـ 72.71 بالمائة من أصوات الناخبين في الداخل والخارج.
وأسفرت عمليات فرز الأصوات خلال الانتخابات، التي جرت أمس الأحد في 33 دائرة انتخابية، على حصول المرشحين على النسب المائوية التالية من مجمل اصوات الماخبين والذين قدرت الهيئة عددهم بـ 3 مليون و 892 الفا و85 ناخبا.
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Par:essoltan (France )
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