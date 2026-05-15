JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:41 Tunis

اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث بولاية تونس تصادق على 43 معاينة لمؤسسات تربوية ذات أولوية في التدخل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67df4319cb8312.90201183_jongpqiklfhem.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 13:31 قراءة: 0 د, 37 ث
      
صادقت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس على قائمة تضم 43 معاينة أنجزتها اللجنة الفنية للمؤسسات التربوية ذات الأولوية في التدخل، الراجعة بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتربية تونس 2، مع التأكيد على ضرورة التقيد بما ورد بمحاضر الجلسات والمعاينات.

وقد خصصت الجلسة، التي انعقدت صباح أمس الخميس بمقر الولاية، للنظر في نتائج أعمال اللجنة الفنية وتدارس وضعية عدد من المؤسسات التربوية التي تستوجب تدخلا عاجلا حيث تم إثر التداول والنقاش، إقرار جملة من التوصيات الكفيلة بضمان حسن متابعة هذه الملفات، وذلك وفق بلاغ نُشر على الصفحة الرسمية للولاية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".


وأشرف على أشغال اللجنة والي تونس عماد بوخريص، بحضور المعتمدة الأولى وعدد من المعتمدين وممثلي المصالح الجهوية والهياكل المعنية إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية وممثلي البلديات ذات العلاقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329319

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 ماي 2026 | 28 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:22
16:05
12:23
05:12
03:29
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-18
23°-16
22°-14
24°-13
26°-13
  • Avoirs en devises 25926,9
  • (14/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39026 DT
  • (14/05)
  • 1 $ = 2,88731 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>