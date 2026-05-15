اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث بولاية تونس تصادق على 43 معاينة لمؤسسات تربوية ذات أولوية في التدخل

صادقت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس على قائمة تضم 43 معاينة أنجزتها اللجنة الفنية للمؤسسات التربوية ذات الأولوية في التدخل، الراجعة بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتربية تونس 2، مع التأكيد على ضرورة التقيد بما ورد بمحاضر الجلسات والمعاينات.وقد خصصت الجلسة، التي انعقدت صباح أمس الخميس بمقر الولاية، للنظر في نتائج أعمال اللجنة الفنية وتدارس وضعية عدد من المؤسسات التربوية التي تستوجب تدخلا عاجلا حيث تم إثر التداول والنقاش، إقرار جملة من التوصيات الكفيلة بضمان حسن متابعة هذه الملفات، وذلك وفق بلاغ نُشر على الصفحة الرسمية للولاية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وأشرف على أشغال اللجنة والي تونس عماد بوخريص، بحضور المعتمدة الأولى وعدد من المعتمدين وممثلي المصالح الجهوية والهياكل المعنية إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية وممثلي البلديات ذات العلاقة.