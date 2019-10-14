نبيل القروي يهنئ قيس سعيد بنجاحه في الإنتخابات الرئاسية

Lundi 14 Octobre 2019



باب نات

- قام صباح اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، نبيل القروي بالإتصال عبر الهاتف بالرئيس قيس سعيد لتهنئته بنجاحه في الإنتخابات الرئاسية.ووفق قناة نسمة, قدم نبيل القروي لرئيس الجمهورية المنتخب تمنياته بالنجاح في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، ودعمه له في كل الخطوات التي تخدم مصلحة تونس والشعب التونسي.وكانت مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء،أظهرت حصول سعيد على 76.9 بالمائة من الأصوات، مقابل 23.1 بالمائة لمنافسه القروي.