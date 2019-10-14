صور بألف معنى

Lundi 14 Octobre 2019



باب نات

- نشرت هيئة الانتخابات صورة من منطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية - ولاية قبلي التقطت يوم الأحد 13 أكتوبر 2019 لمواطن يعاني قصور بدني يقوم بواجبه يوم الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.