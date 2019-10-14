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صور بألف معنى

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
باب نات - نشرت هيئة الانتخابات صورة من منطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية - ولاية قبلي التقطت يوم الأحد 13 أكتوبر 2019 لمواطن يعاني قصور بدني يقوم بواجبه يوم الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.








  
  
     
  
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