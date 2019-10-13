لطفي العبدلي : انا ممنوع من الدخول لدبي و مصر لهذه الاسباب

Dimanche 13 Octobre 2019
باب نات - أكد الفنان الكوميدي لطفي العبدلي أنه ممنوع من الدخول للامارات و مصر لمواقفه في بعض القضايا السياسية والحقوقية كموقفه من ايقاف الرحلات الجوية للخطوط الاماراتية نحو تونس وكذلك تعقيبه على مداخلة عادل امام في مهرجان قرطاج السينمائي... فيديو
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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