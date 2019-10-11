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في المناظرة، القروي يُبدع في تقديم نفسه : أنا نبيل 56 سنة قريت على روحي وعملت برشا شركات

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - بدأ الجمعة 11 أكتوبر، المترشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي أول مداخلاته بداية متعثّرة في المناظرة التلفزية المخصصة للانتخابات الرئاسية.
وكان القروي متعثّرا متلعثما عاجزا عن تكوين جمل متماسكة مترابطة في مقابل الفصاحة والبلاغة والمداخلات المنهجية لقيس سعيّد الأمر الذي ظهر منذ الدقائق الأولى.
وقال القروي المرشّح لمنصب رئيس الجمهورية مستعملا لغة وصفها نشطاء الفايسبوك ركيكة في تعريف نفسه وقال" أنا نبيل 56 سنة، قريت على روحي وعملت برشا شركات".




  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 190846

Tuttifrutti  (Singapore)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 23h 47m |           
نبيل القروي شخص رائع وموهوب وصاحب مبدأ بصراحه وشخصيه عظيمه..
واخلاقه عاليه جدا جدا ✋
وبصراحه لازم كلنا نوقف وراه ونبعبصوه👌
😏😏

Kamelwww  (France)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 23h 22m |           

وقال" أنا نبيل 56 سنة، قريت على روحي وعملت برشا شركات"... وتهربت من دفع الضرائب، ونهبت، وبيضت أموالا وأمولا... واتهموني وسجنت... وأخرجوني من السجن حتى لا تكون الإنتخابات مسخرة... وأحلم بالرئاسة لمزيد من النهب... أنا نبيل، لا أملك من النبل سوى إسمي... لكن الله وضع عقبة كبرى في طريقي، وهي السيد قيس سعيد الذي سيصبح ريئسا لتونس... وأعود أنا إلى السجن !




Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 23h 09m |           
قراء في البباصاة هههههههههههههههه




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