في المناظرة، القروي يُبدع في تقديم نفسه : أنا نبيل 56 سنة قريت على روحي وعملت برشا شركات

Vendredi 11 Octobre 2019



باب نات

- بدأ الجمعة 11 أكتوبر، المترشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي أول مداخلاته بداية متعثّرة في المناظرة التلفزية المخصصة للانتخابات الرئاسية.وكان القروي متعثّرا متلعثما عاجزا عن تكوين جمل متماسكة مترابطة في مقابل الفصاحة والبلاغة والمداخلات المنهجية لقيس سعيّد الأمر الذي ظهر منذ الدقائق الأولى.وقال القروي المرشّح لمنصب رئيس الجمهورية مستعملا لغة وصفها نشطاء الفايسبوك ركيكة في تعريف نفسه وقال" أنا نبيل 56 سنة، قريت على روحي وعملت برشا شركات".