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نبيل القروي :أكبر انجاز نجّمو نحقّقوه اليوم في تونس نوكّلو كل تونسي صحن مقرونة

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - قال الخميس 10 أكتوبر، المترشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي إنه يتشرّف بلقب نبيل مقرونة مضيفا بأنه لو كان هناك امكانية لتغيير اسم حزبه إلى حزب المقرونة فليس له مشكل في ذلك.

وتابع القروي قائلا "كان نجّمو اليوم في تونس نوكّلو صحن مقرونة لكل تونسي فذلك أكبر انجاز يمكن أن نحقّقه في البلاد" واستدرك متأسفا "اليوم مع الأسف التوانسة موش خالطين بش ياكلو صحن مقرونة".


الفيديو: الدقيقة 11 و40ث





  
  
     
  
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7 de 7 commentaires pour l'article 190787

Kamelnet  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 10h 11m |           
هاو اليهودي عجبو السوتشي متاعك ليلة العشاء دور عل الجماعة خلي أي ذوقوه ..راهو اكثرية متاعهم عمرهم ما سمعو بيه ولا ذاقوه😎

Kamelnet  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 10h 01m |           
من لحيتو افتلو اشكال😎بفلوس سرقة الضرائب تعطيهم المقرونة وانتي وجماعتك تلهفوا في الكفيار...ملا صحة رقعة

Kamelnet  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 09h 57m |           
من لحيتو افتلو اشكال😎بفلوس السرقة متاع الضرائب تعطيهم المقرونة وانتي وجماعتك تلهفو في الكفيار...ملا صحة رقعة

Mavb2013  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 09h 42m |           
C'est vraiment un signe révelateur d'un système pourri qui a volé le pays pendant 60 ans et qui agonise

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 09h 09m |           
محاربة الفساد وسيلة لمحاربة الفقر

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 09h 05m |           
يا إمتع المقارونة ههههههههههههههه


Charles  (France)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 09h 03m |           
Cette assiette de pâte a la sauce tomate ou a l eau



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