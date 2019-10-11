نبيل القروي :أكبر انجاز نجّمو نحقّقوه اليوم في تونس نوكّلو كل تونسي صحن مقرونة

Vendredi 11 Octobre 2019



باب نات

- قال الخميس 10 أكتوبر، المترشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي إنه يتشرّف بلقب نبيل مقرونة مضيفا بأنه لو كان هناك امكانية لتغيير اسم حزبه إلى حزب المقرونة فليس له مشكل في ذلك.وتابع القروي قائلا "كان نجّمو اليوم في تونس نوكّلو صحن مقرونة لكل تونسي فذلك أكبر انجاز يمكن أن نحقّقه في البلاد" واستدرك متأسفا "اليوم مع الأسف التوانسة موش خالطين بش ياكلو صحن مقرونة".