Radio Babnet Tunisie On Air: live stream   

سنية الدهماني للجيلاني الهمامي... سكت دهرا ونطق كفرا والي يعلب ما ينغرشي

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
باب نات - قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm" ان تصريح القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي بوصف البرلمان غير شرعي بانه موقف غير مقبول.
واضافت سنية الدهماني " الجيلاني الهمامي لم يتكلم من قبل حول شراء الاصوات والمال الفاسد ولم يطالب بحل البرلمان السابق واعتبراه غير شرعي".
وتابعت سنية الدهماني" الجيلاني الهمامي سكت دهرا ونطق كفرا "والي يعلب ما ينغرشي"


وكان القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي غضب ورفض الاعتراف بنتائج الانتخابات قائلا بان المجلس المقبل غير شرعي...


  
  
     
  
rtt-0db12175006d43bb00edda3120b1128f-2019-10-09 08:17:17






1 de 1 commentaires pour l'article 190648

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 09h 17m |           
Oui, bien dit .Sonia connaît mieux sue d'autres ces rouages politiques pollués.



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأربعاء 09 أكتوبر 2019 | 10 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:20 17:54 15:22 12:14 06:21 04:55
:الرطــوبة
تونــس
 كم/س
 :الــرياح
  • Avoirs en devises
    18084,4

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13807 DT        1$ =2,85728 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   1385,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570609870|190648 8726|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires