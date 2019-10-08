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مستجدات الوضع العام الأمني والعسكري بالبلاد محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الدفاع

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني.

وأفاد عبد الكريم الزبيدي أن اللقاء مع رئيس الدولة تناول مستجدات الوضع العام الأمني والعسكري بالبلاد، كما تم استعراض مساهمة المؤسسة العسكرية في تأمين المسار الانتخابي الرئاسي والتشريعي والمجهودات المبذولة لإنجاح هذه المحطات الانتخابية.


كما مثل اللقاء مناسبة قدم خلالها وزير الدفاع الوطني تقريرا حول نتائج زيارات التفقد التي كلفه بها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمختلف المنشآت العسكرية المتواجدة بالمناطق الحدودية التونسية في الفترة الأخيرة.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190619

MedTunisie  ()  |Mardi 08 Octobre 2019 à 16h 58m |           
باع و روح وزير الدفاع كان غير معروف و انكشف أمره في الحملة الانتخابية



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