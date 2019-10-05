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تونس توقع اتفاقية لاستمرار العلاقات السياسية والتجارية مع المملكة المتحدة إثر خروجها من الاتحاد الأوروبي

Samedi 05 Octobre 2019

Samedi 05 Octobre 2019
وات - أبرمت تونس اتفاقية مع المملكة المتحدة، الجمعة، بلندن، تضمن "استمرارية العلاقات السياسية والتجارية" بين الطرفين إثر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "البريكست".

وستدخل الاتفاقية، التي وقعها كل من السفير التونسي لدى المملكة المتحدة نبيل بن خضر وسفيرة بريطانيا في تونس لويز دي سوزا، حيز التنفيذ إثر إيقاف العمل بالاتفاقية الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة.


وتؤكد هذه الاتفاقية، وفق بلاغ أصدرته سفارة بريطانيا في تونس، تواصل التبادل التجاري بين بريطانيا وتونس بعد "البريكست".
وتوفر عدة مزايا تجارية على غرار تجارة المنتوجات الصناعية دون توظيف معاليم الديوانية، إلى جانب تحرير تبادل المنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية ومنتوجات الصيد البحري.

وتضمن الاتفاقية تواصل انتفاع المستهلكين البريطانيين بأسعار منخفضة على السلع الموردة من تونس على غرار الأقمشة والملابس.
كما سينتفع المستهلكون في تونس بأسعار منخفضة تتعلق بالمعدات الطبية المصنوعة في المملكة المتحدة.

وستمكن هذه الاتفاقية من تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وتونس، والتي بلغ حجمها 378 مليون جنيه استرليني سنة 2018، أي بزيادة قدرها 3 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
كما تهدف إلى تعميق التعاون البريطاني التونسي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وستوفر الاتفاقية إطارا للحوار السياسي ولتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بالتعليم والتجارة والبيئة وحقوق الإنسان، وبالتالي تأكيد التزام بريطانيا بالروابط الوثيقة مع تونس وشمال إفريقيا.

  
  
     
  
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