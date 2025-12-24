الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة بفريانة وحجز قرابة 330 ألف قرص مخدّر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفريانة من ولاية القصرين، خلال الليلة الفاصلة بين أوّل أمس الاثنين وأمس الثلاثاء، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصّة في ترويج الأقراص المخدّرة، وحجز حوالي 330 ألف قرص مخدّر من نوع "بريغابالين"، وفق الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، القاضي عماد العمري.

وأضاف العمري، في تصريح إعلامي، اليوم الأربعاء، أنّ النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بأربعة أشخاص على ذمّة القضية، مع إدراج شخص خامس بالتفتيش، في إنتظار استكمال الأبحاث واتخاذ ما يتعيّن من إجراءات قانونية.

وأوضح أنّ هذه العملية تأتي على إثر عمل استعلامي وميداني مكثّف تُوّج بتنفيذ سلسلة من المداهمات المتزامنة، وفق تأكيده.