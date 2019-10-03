التيار الديمقراطي يقدّم إعلام بجريمة إلى وكيل الجمهورية ضدّ نبيل القروي وعيش تونسي

Jeudi 03 Octobre 2019



باب نات

- كشف القيادي في حزب التيار الديمقراطي ،غازي الشواشي ، في مداخلة عبر امواج راديو ماد الأربعاء 3 أكتوبر 2019 ، أن حزب التيار الديمقراطي قدّم إعلام بجريمة لوكيل الجمهورية ضد المترشح للانتخابات الرئاسية ، نبيل القروي وجمعية عيش تونسي بتهمة الاشتباه في علاقة بتمويل أجنبي وتخابر مع أطرف أجنبية.وتاتي الشكوى في اطار التهم الموجهة لنبيل القروي بالتعامل مع شركة كندية على ملك ضابط مخابرات اسرائيلي سابق للترويج لصورة القروي في الخارج ومحاولة لقاء الرئيسين الاميركي والروسي.ونشر حزب التيار الديمقراطي نسخة من الشكوى المقدمة ضد نبيل القروي".