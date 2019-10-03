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التيار الديمقراطي يقدّم إعلام بجريمة إلى وكيل الجمهورية ضدّ نبيل القروي وعيش تونسي

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
باب نات - كشف القيادي في حزب التيار الديمقراطي ،غازي الشواشي ، في مداخلة عبر امواج راديو ماد الأربعاء 3 أكتوبر 2019 ، أن حزب التيار الديمقراطي قدّم إعلام بجريمة لوكيل الجمهورية ضد المترشح للانتخابات الرئاسية ، نبيل القروي وجمعية عيش تونسي بتهمة الاشتباه في علاقة بتمويل أجنبي وتخابر مع أطرف أجنبية.
وتاتي الشكوى في اطار التهم الموجهة لنبيل القروي بالتعامل مع شركة كندية على ملك ضابط مخابرات اسرائيلي سابق للترويج لصورة القروي في الخارج ومحاولة لقاء الرئيسين الاميركي والروسي.
ونشر حزب التيار الديمقراطي نسخة من الشكوى المقدمة ضد نبيل القروي".




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190332

Fessi425  (Tunisia)  |Jeudi 03 Octobre 2019 à 15h 30m |           
الشيء كبير , الرشاوي و تبويض الأموال و التهرب الضريبي , تمويل خارجي بملايين الدولارات , إستعمال ضغوط دولية من أمريكا و روسيا و إسرائيل و شراء ذمم رجال أعمال فاسدين , التجسس على معارضيه , كل هذا ليحكم تونس كما يشاء و يفعل فيها ما يشاء ,هذا ما تعلمه من بالسكوني المافيا ؟ حتى "بابلو إسكوبار" لم يتأمر على الدولة الكولومبية و من كثرة الإتهامات التي تجوب حوله حتى وكيل الجمهورية لم يستطع الإفرج عنه , هذا إبليس على وجه الارض
https://youtu.be/SpZsDKuNzNA



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